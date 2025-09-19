https://ria.ru/20250919/putin-2043064803.html

Путин предложил обсудить ход программы развития ОПК России

2025-09-19T18:41:00+03:00

россия

владимир путин

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам заседания военно-промышленной комиссии обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса России.В начале заседания президент обозначил несколько тем для обсуждения."У нас несколько вопросов… о ходе программы развития оборонно-промышленного комплекса и ее ресурсного обеспечения", - сказал Путин.

россия

2025

россия, владимир путин