Путин предложил обсудить ход программы развития ОПК России
2025-09-19T18:41:00+03:00
2025-09-19T18:41:00+03:00
2025-09-19T18:49:00+03:00
россия
владимир путин
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам заседания военно-промышленной комиссии обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса России.В начале заседания президент обозначил несколько тем для обсуждения."У нас несколько вопросов… о ходе программы развития оборонно-промышленного комплекса и ее ресурсного обеспечения", - сказал Путин.
россия
россия, владимир путин
