Путин заявил о росте выпуска особо востребованного вооружения
Выпуск особо востребованного вооружения и техники в России в последние годы кратно увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-09-19T18:40:00+03:00
2025-09-19T18:40:00+03:00
2025-09-19T18:54:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Выпуск особо востребованного вооружения и техники в России в последние годы кратно увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
россия
Безопасность, Россия, Владимир Путин
