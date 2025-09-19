https://ria.ru/20250919/putin-2043064554.html

Путин заявил о росте выпуска особо востребованного вооружения

Путин заявил о росте выпуска особо востребованного вооружения - РИА Новости, 19.09.2025

Путин заявил о росте выпуска особо востребованного вооружения

Выпуск особо востребованного вооружения и техники в России в последние годы кратно увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Выпуск особо востребованного вооружения и техники в России в последние годы кратно увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

