Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин
Новое оружие России
 
18:40 19.09.2025 (обновлено: 20:15 19.09.2025)
Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин
Владимир Путин собрал в Перми заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы, а также...
2025-09-19T18:40:00+03:00
2025-09-19T20:15:00+03:00
ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин собрал в Перми заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы, а также назначение генконструкторов и глав приоритетных технологических направлений. Основные заявления:&quot;Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире&quot;.Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где осмотрел передовые разработки, обеспечивающие превосходство российского ОПК. Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35. Кроме того, Путин ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.Во время беседы с сотрудниками президент назвал предприятие уникальным: оно единственное в России почти 300 лет занимается полным циклом производства артиллерийских систем. Глава государства поблагодарил оружейников за работу, отметив, что они вносят вклад в независимость и суверенитет России. Верховный главнокомандующий пообещал, что армия продолжит совершенствоваться, поскольку востребованность в современных Вооруженных силах не прекратится даже с окончанием СВО. При этом выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года увеличился в 30 раз, отметил он."Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира.
Пермь, Россия, Новое оружие России, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы, Пермский край, Экономика, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы РФ, Производство

Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин собрал в Перми заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы, а также назначение генконструкторов и глав приоритетных технологических направлений. Основные заявления:
  • В период СВО производственные мощности ОПК загружены по максимуму.
  • Выпуск особо востребованного вооружения и техники в последние годы кратно увеличился.
  • Пермские предприятия вносят вклад в обороноспособность, укрепление производственного и научного потенциала России.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.

Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.

  • Характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения.
  • Молодые специалисты берегут и приумножают традиции ОПК.
  • Народный ОПК вносит вклад в процесс создания и совершенствования российского оружия.
  • Российские вооружения укрепляют безопасность страны и содействуют сохранению баланса сил в мире.
«

"Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире".

  • Перед началом СВО создан хороший задел в диверсификации продукции ОПК, это надо учесть при формировании новых госпрограмм.
  • Нужно четко планировать выпуск на предприятиях ОПК продукции гражданского и двойного назначения.
  • Новые генконструкторы и руководители выполнят все стоящие перед ними задачи: у кандидатов богатый профессиональный и управленческий опыт.
Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где осмотрел передовые разработки, обеспечивающие превосходство российского ОПК. Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.
Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35. Кроме того, Путин ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.
Во время беседы с сотрудниками президент назвал предприятие уникальным: оно единственное в России почти 300 лет занимается полным циклом производства артиллерийских систем. Глава государства поблагодарил оружейников за работу, отметив, что они вносят вклад в независимость и суверенитет России. Верховный главнокомандующий пообещал, что армия продолжит совершенствоваться, поскольку востребованность в современных Вооруженных силах не прекратится даже с окончанием СВО. При этом выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года увеличился в 30 раз, отметил он.
"Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира.
