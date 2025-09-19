Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин
- В период СВО производственные мощности ОПК загружены по максимуму.
- Выпуск особо востребованного вооружения и техники в последние годы кратно увеличился.
- Пермские предприятия вносят вклад в обороноспособность, укрепление производственного и научного потенциала России.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
- Характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения.
- Молодые специалисты берегут и приумножают традиции ОПК.
- Народный ОПК вносит вклад в процесс создания и совершенствования российского оружия.
- Российские вооружения укрепляют безопасность страны и содействуют сохранению баланса сил в мире.
"Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире".
- Перед началом СВО создан хороший задел в диверсификации продукции ОПК, это надо учесть при формировании новых госпрограмм.
- Нужно четко планировать выпуск на предприятиях ОПК продукции гражданского и двойного назначения.
- Новые генконструкторы и руководители выполнят все стоящие перед ними задачи: у кандидатов богатый профессиональный и управленческий опыт.