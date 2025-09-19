https://ria.ru/20250919/putin-2043064357.html

Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин

Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2025

Боевое применение российского оружия усовершенствовало его, заявил Путин

Владимир Путин собрал в Перми заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы, а также... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:40:00+03:00

2025-09-19T18:40:00+03:00

2025-09-19T20:15:00+03:00

пермь

россия

новое оружие россии

владимир путин

мотовилихинские заводы

пермский край

экономика

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043072757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ced1a044bdc326fb602eea16a81560.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин собрал в Перми заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы, а также назначение генконструкторов и глав приоритетных технологических направлений. Основные заявления:"Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире".Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где осмотрел передовые разработки, обеспечивающие превосходство российского ОПК. Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35. Кроме того, Путин ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.Во время беседы с сотрудниками президент назвал предприятие уникальным: оно единственное в России почти 300 лет занимается полным циклом производства артиллерийских систем. Глава государства поблагодарил оружейников за работу, отметив, что они вносят вклад в независимость и суверенитет России. Верховный главнокомандующий пообещал, что армия продолжит совершенствоваться, поскольку востребованность в современных Вооруженных силах не прекратится даже с окончанием СВО. При этом выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года увеличился в 30 раз, отметил он."Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира.

https://ria.ru/20240919/den_oruzheynika-1973104433.html

https://ria.ru/20250919/roboty-2043076251.html

пермь

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии Президент проводит заседание Военно-промышленной комиссии 2025-09-19T18:40 true PT1M09S

Путин с работниками "Мотовилихинских заводов" Президент кратко пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» и поздравил их с Днём оружейника 2025-09-19T18:40 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермь, россия, владимир путин, мотовилихинские заводы, пермский край, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, производство