Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:39:00+03:00
2025-09-19T18:39:00+03:00
2025-09-19T18:51:00+03:00
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями."В России мы часто об этом говорим, но сейчас можем сделать это с полным основанием. Сегодня понятно, как работает наш ОПК. Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
