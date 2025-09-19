Рейтинг@Mail.ru
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин
18:39 19.09.2025 (обновлено: 18:51 19.09.2025)
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2025
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:39:00+03:00
2025-09-19T18:51:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_50969e31d122e3dca9b690282a985284.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями."В России мы часто об этом говорим, но сейчас можем сделать это с полным основанием. Сегодня понятно, как работает наш ОПК. Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
россия
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями.
России мы часто об этом говорим, но сейчас можем сделать это с полным основанием. Сегодня понятно, как работает наш ОПК. Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"
Россия Владимир Путин Безопасность
 
 
