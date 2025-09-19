https://ria.ru/20250919/putin-2043064212.html

Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями.

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и заявил, что Россия гордится их достижениями."В России мы часто об этом говорим, но сейчас можем сделать это с полным основанием. Сегодня понятно, как работает наш ОПК. Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса, создают надежное и эффективное вооружение и технику, содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

