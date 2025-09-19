https://ria.ru/20250919/putin-2043063946.html

Путин предложил обсудить разработку новой госпрограммы вооружений

Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил обсудить вопрос о ходе разработки новой госпрограммы вооружений. РИА Новости, 19.09.2025

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил обсудить вопрос о ходе разработки новой госпрограммы вооружений."Мы проводим очередное заседание военно-промышленной комиссии, и у нас несколько вопросов… Вопрос о ходе разработки новой государственной программы вооружений и ее ресурсного обеспечения", - сказал глава государства.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

