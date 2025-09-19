https://ria.ru/20250919/putin-2043063704.html

Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"

Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов" - РИА Новости, 19.09.2025

Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"

Президент России Владимир Путин пообещал работникам "Мотовилихинских заводов" в Перми, что постарается приехать на юбилей предприятия в следующем году. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:38:00+03:00

2025-09-19T18:38:00+03:00

2025-09-19T18:38:00+03:00

пермь

россия

пермский край

владимир путин

мотовилихинские заводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043062187_0:212:3043:1924_1920x0_80_0_0_f5e04d75af601a0ee9e1b4d7dcbcf0e3.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал работникам "Мотовилихинских заводов" в Перми, что постарается приехать на юбилей предприятия в следующем году. Работники пригласили президента посетить организацию в 2026 году в качестве желанного гостя, чтобы посмотреть на новые успехи производства. "У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет… Действительно, с хорошей историей. Постараюсь", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Путин выразил уверенность в том, что на предприятии произведут еще многое. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

https://ria.ru/20250919/putin-2043038249.html

пермь

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин с работниками "Мотовилихинских заводов" Президент кратко пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» и поздравил их с Днём оружейника 2025-09-19T18:38 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пермь, россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы