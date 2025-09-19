Рейтинг@Mail.ru
19.09.2025
18:38 19.09.2025
Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"
Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов" - РИА Новости, 19.09.2025
Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"
Президент России Владимир Путин пообещал работникам "Мотовилихинских заводов" в Перми, что постарается приехать на юбилей предприятия в следующем году. РИА Новости, 19.09.2025
пермь
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал работникам "Мотовилихинских заводов" в Перми, что постарается приехать на юбилей предприятия в следующем году. Работники пригласили президента посетить организацию в 2026 году в качестве желанного гостя, чтобы посмотреть на новые успехи производства. "У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет… Действительно, с хорошей историей. Постараюсь", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Путин выразил уверенность в том, что на предприятии произведут еще многое. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
пермь
россия
пермский край
Путин пообещал приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"

Путин пообещал, что постарается приехать на юбилей "Мотовилихинских заводов"

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал работникам "Мотовилихинских заводов" в Перми, что постарается приехать на юбилей предприятия в следующем году.
Работники пригласили президента посетить организацию в 2026 году в качестве желанного гостя, чтобы посмотреть на новые успехи производства.
"У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет… Действительно, с хорошей историей. Постараюсь", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Путин выразил уверенность в том, что на предприятии произведут еще многое.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
ПермьРоссияПермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводы
 
 
