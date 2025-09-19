Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 19.09.2025 (обновлено: 19:14 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/putin-2043063446.html
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2025
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:36:00+03:00
2025-09-19T19:14:00+03:00
россия
политика
пермь
пермский край
мотовилихинские заводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043072757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ced1a044bdc326fb602eea16a81560.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой.Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.
https://ria.ru/20250919/putin-2043055431.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии
Президент проводит заседание Военно-промышленной комиссии
2025-09-19T18:36
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043072757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a6f9a59217a30a0e3eb3ef25d06764f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, пермь, пермский край, мотовилихинские заводы
Россия, Политика, Пермь, Пермский край, Мотовилихинские заводы
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

Путин в Перми собрал заседание военно-промышленной комиссии

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой.
Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут
Вчера, 18:14
 
РоссияПолитикаПермьПермский крайМотовилихинские заводы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала