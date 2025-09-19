https://ria.ru/20250919/putin-2043063446.html

Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 19.09.2025

Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:36:00+03:00

2025-09-19T18:36:00+03:00

2025-09-19T19:14:00+03:00

россия

политика

пермь

пермский край

мотовилихинские заводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043072757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ced1a044bdc326fb602eea16a81560.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой.Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.

https://ria.ru/20250919/putin-2043055431.html

россия

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии Президент проводит заседание Военно-промышленной комиссии 2025-09-19T18:36 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, пермь, пермский край, мотовилихинские заводы