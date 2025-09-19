https://ria.ru/20250919/putin-2043063446.html
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой.Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.
