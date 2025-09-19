https://ria.ru/20250919/putin-2043058747.html

Путин рассказал, без чего невозможно развитие вооруженных сил

Путин рассказал, без чего невозможно развитие вооруженных сил

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что без оружейников развитие российских вооруженных сил невозможно. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы". "Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что сделано. И выразить надежду на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее", - сказал Путин.

