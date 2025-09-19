https://ria.ru/20250919/putin-2043056202.html
Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие "Мотовилихинские заводы".Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет, это предприятие по производству артиллерийских систем полного цикла", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
