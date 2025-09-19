https://ria.ru/20250919/putin-2043056202.html

Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием

Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием - РИА Новости, 19.09.2025

Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием

Президент России Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие "Мотовилихинские заводы". РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:17:00+03:00

2025-09-19T18:17:00+03:00

2025-09-19T18:31:00+03:00

мотовилихинские заводы

владимир путин

безопасность

пермь

россия

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043051410_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_8b888699923955d9498cf79edbe251b0.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие "Мотовилихинские заводы".Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет, это предприятие по производству артиллерийских систем полного цикла", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.

https://ria.ru/20250919/putin-2043038249.html

пермь

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мотовилихинские заводы, владимир путин, безопасность, пермь, россия, пермский край