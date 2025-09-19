Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием
18:17 19.09.2025 (обновлено: 18:31 19.09.2025)
Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием
Президент России Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие "Мотовилихинские заводы". РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие "Мотовилихинские заводы".Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет, это предприятие по производству артиллерийских систем полного цикла", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие "Мотовилихинские заводы".
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
"У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет, это предприятие по производству артиллерийских систем полного цикла", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
