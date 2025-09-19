https://ria.ru/20250919/putin-2043055431.html
Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут
2025-09-19T18:14:00+03:00
2025-09-19T18:14:00+03:00
2025-09-19T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пермь
владимир путин
пермский край
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с СВО, пройдут."Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
россия
пермь
пермский край
Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут
