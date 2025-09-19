Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 19.09.2025 (обновлено: 18:26 19.09.2025)
Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с СВО, пройдут.
специальная военная операция на украине
россия
пермь
владимир путин
пермский край
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с СВО, пройдут."Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
россия, пермь, владимир путин, пермский край, мотовилихинские заводы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пермь, Владимир Путин, Пермский край, Мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с СВО, пройдут.
"Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПермьВладимир ПутинПермский крайМотовилихинские заводы
 
 
