Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с СВО, пройдут."Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

