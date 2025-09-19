Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о востребованности современных ВС России - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 19.09.2025 (обновлено: 18:39 19.09.2025)
Путин заявил о востребованности современных ВС России
Путин заявил о востребованности современных ВС России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что востребованность в современных вооруженных силах РФ не закончится даже с окончанием спецоперации. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что востребованность в современных вооруженных силах РФ не закончится даже с окончанием спецоперации.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делах их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".
россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что востребованность в современных вооруженных силах РФ не закончится даже с окончанием спецоперации.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
"Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делах их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно", - сказал глава государства в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".
Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием
