Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений
Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений
Выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года в РФ увеличился в 30 раз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:06:00+03:00
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года в РФ увеличился в 30 раз, заявил президент России Владимир Путин."Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений
