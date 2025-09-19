Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 19.09.2025 (обновлено: 18:23 19.09.2025)
Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений
Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений
россия
специальная военная операция на украине
пермь
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года в РФ увеличился в 30 раз, заявил президент России Владимир Путин."Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
россия, пермь, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы
Россия, Специальная военная операция на Украине, Пермь, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы
Путин сообщил об увеличении выпуска по некоторым образцам вооружений

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года в РФ увеличился в 30 раз, заявил президент России Владимир Путин.
"Я не сомневаюсь, что за это время, небольшое на самом деле время с точки зрения вашей истории, многое произвели по некоторым видам вооружения, по некоторым изделиям, вы уже знаете, увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - почти в 30 раз, вот буквально за полтора-два года", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин заявил о востребованности современных ВС России
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПермьПермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
