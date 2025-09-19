https://ria.ru/20250919/putin-2043052758.html
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой - РИА Новости, 19.09.2025
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой
Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:05:00+03:00
2025-09-19T18:05:00+03:00
2025-09-19T18:17:00+03:00
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой
