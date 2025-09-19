Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой - РИА Новости, 19.09.2025
18:05 19.09.2025 (обновлено: 18:17 19.09.2025)
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой
Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
"И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника
Владимир ПутинПермьРоссияПермский крайМотовилихинские заводыОбщество
 
 
