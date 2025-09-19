https://ria.ru/20250919/putin-2043052758.html

Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой

Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой - РИА Новости, 19.09.2025

Путин призвал пермских оружейников вместе делать страну независимой

Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:05:00+03:00

2025-09-19T18:05:00+03:00

2025-09-19T18:17:00+03:00

владимир путин

пермь

россия

пермский край

мотовилихинские заводы

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043041000_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_63c5de8ca83d712c4770ed619f067a1b.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к оружейникам Перми и заявил, что они вместе будут делать страну независимой и суверенной.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.

https://ria.ru/20250919/putin-2043055519.html

пермь

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, пермь, россия, пермский край, мотовилихинские заводы, общество