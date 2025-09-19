https://ria.ru/20250919/putin-2043052652.html
Путин рассказал о развитии Вооруженных сил России
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы, делать их современными, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".
Путин рассказал о развитии Вооруженных сил России
