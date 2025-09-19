Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии Вооруженных сил России - РИА Новости, 19.09.2025
18:04 19.09.2025 (обновлено: 19:53 19.09.2025)
Путин рассказал о развитии Вооруженных сил России
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы, делать их современными, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы"."Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы, делать их современными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
"Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными", - сказал Путин в ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов".
