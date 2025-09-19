Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 19.09.2025 (обновлено: 18:04 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/putin-2043052494.html
Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми
Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми - РИА Новости, 19.09.2025
Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми
Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:03:00+03:00
2025-09-19T18:04:00+03:00
пермский край
пермь
мотовилихинские заводы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_50969e31d122e3dca9b690282a985284.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы". Это градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают в том числе передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Глава государства встретился с работниками предприятия и поздравил их с Днем оружейника.
https://ria.ru/20240919/den_oruzheynika-1973104433.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_706b1a3765a369ebffef7b75feb341fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, пермь, мотовилихинские заводы, общество
Пермский край, Пермь, Мотовилихинские заводы, Общество
Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми

Путин поздравил работников "Мотовилихинских заводов" с Днем оружейника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Это градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают в том числе передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.
Глава государства встретился с работниками предприятия и поздравил их с Днем оружейника.
Посетитель у стенда концерна Калашников на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
День оружейника в России
19 сентября 2024, 00:35
 
Пермский крайПермьМотовилихинские заводыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала