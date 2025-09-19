https://ria.ru/20250919/putin-2043052494.html

Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми

Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми - РИА Новости, 19.09.2025

Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми

Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:03:00+03:00

2025-09-19T18:03:00+03:00

2025-09-19T18:04:00+03:00

пермский край

пермь

мотовилихинские заводы

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_50969e31d122e3dca9b690282a985284.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы". Это градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают в том числе передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Глава государства встретился с работниками предприятия и поздравил их с Днем оружейника.

https://ria.ru/20240919/den_oruzheynika-1973104433.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский край, пермь, мотовилихинские заводы, общество