Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы". Это градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают в том числе передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Глава государства встретился с работниками предприятия и поздравил их с Днем оружейника.
