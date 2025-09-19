Рейтинг@Mail.ru
Путину в Перми показали новые образцы вооружений - РИА Новости, 19.09.2025
Новое оружие России
 
17:56 19.09.2025
Путину в Перми показали новые образцы вооружений
Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2.
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2. Президент в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Глава государства посетил "Мотовилихинские заводы" - предприятие, где выпускается в том числе передовая ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. На заводе Путин ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники. Путину продемонстрировали в том числе перспективный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Он предназначен для борьбы с воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты. Президенту показали также ТОС-2, который уже принят на вооружение и задействован в зоне проведения специальной военной операции.
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Путину в Перми показали новые образцы вооружений

На заводе в Перми Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2а

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2.
Президент в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Глава государства посетил "Мотовилихинские заводы" - предприятие, где выпускается в том числе передовая ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня.
На заводе Путин ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники.
Путину продемонстрировали в том числе перспективный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Он предназначен для борьбы с воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты.
Президенту показали также ТОС-2, который уже принят на вооружение и задействован в зоне проведения специальной военной операции.
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
