Путину в Перми показали новые образцы вооружений

Путину в Перми показали новые образцы вооружений

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2. Президент в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Глава государства посетил "Мотовилихинские заводы" - предприятие, где выпускается в том числе передовая ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. На заводе Путин ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники. Путину продемонстрировали в том числе перспективный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Он предназначен для борьбы с воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты. Президенту показали также ТОС-2, который уже принят на вооружение и задействован в зоне проведения специальной военной операции.

Наталья Макарова

