Путину в Перми показали новые образцы вооружений
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2.
Президент в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Глава государства посетил "Мотовилихинские заводы" - предприятие, где выпускается в том числе передовая ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня.
На заводе Путин ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники.
Путину продемонстрировали в том числе перспективный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Он предназначен для борьбы с воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты.
Президенту показали также ТОС-2, который уже принят на вооружение и задействован в зоне проведения специальной военной операции.