Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о создании российских двигателей большой тяги - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/putin-2043046704.html
Путину рассказали о создании российских двигателей большой тяги
Путину рассказали о создании российских двигателей большой тяги - РИА Новости, 19.09.2025
Путину рассказали о создании российских двигателей большой тяги
Президенту России Владимиру Путину представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель" и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги, передает РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:49:00+03:00
2025-09-19T17:49:00+03:00
пермский край
россия
пермь
владимир путин
объединенная двигателестроительная корпорация
мотовилихинские заводы
ростех
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043041000_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_63c5de8ca83d712c4770ed619f067a1b.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель" и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Президент приехал на "Мотовилихинские заводы". В ходе посещения предприятия Путину рассказали о производственной программе, а также представили планы создания нового завода "ОДК-Пермские моторы". Кроме того, главе государства рассказали о создании критических технологий для авиадвигателестроения и программе создания двигателей большой тяги, к которым относится в том числе авиадвигатель ПД-35. Это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. "ОДК-Авиадвигатель" - российское конструкторское бюро-разработчик газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиационных технологий. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех". За 85 лет существования это конструкторское бюро разработало более 70 типов двигателей, из которых 41 тип производился серийно. Пермские двигатели поднимали на крыло лучшие самолеты Поликарпова, Лавочкина, Туполева, Ильюшина, Антонова, Яковлева, а также вертолеты Яковлева и Миля, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента России в Пермь. Разработанный этим КБ двигатель ПД-14 в 2018 году был сертифицирован, сейчас ведется его серийное производство на АО "ОДК-Пермские моторы". Что касается газотурбинных установок, с 1992 года конструкторским бюро созданы два семейства ГТУ для газоперекачивающих и энергоагрегатов. Сейчас серийно произведено более 1,3 тысячи газовых турбин промышленного назначения. Эти двигатели эксплуатируются в значимых проектах: "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Энергия Пармы" и других.
https://ria.ru/20250919/putin-2043038249.html
https://ria.ru/20250919/putin-2043027389.html
пермский край
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043041000_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b4974592e8fcabd64ffbebe3592c4514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, россия, пермь, владимир путин, объединенная двигателестроительная корпорация, мотовилихинские заводы, ростех, сила сибири — 2, ямал спг, политика
Пермский край, Россия, Пермь, Владимир Путин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Мотовилихинские заводы, Ростех, Сила Сибири — 2, Ямал СПГ, Политика
Путину рассказали о создании российских двигателей большой тяги

Путину представили планы развития «ОДК-Авиадвигателя»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель" и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Президент приехал на "Мотовилихинские заводы".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
Вчера, 17:30
В ходе посещения предприятия Путину рассказали о производственной программе, а также представили планы создания нового завода "ОДК-Пермские моторы".
Кроме того, главе государства рассказали о создании критических технологий для авиадвигателестроения и программе создания двигателей большой тяги, к которым относится в том числе авиадвигатель ПД-35. Это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн.
"ОДК-Авиадвигатель" - российское конструкторское бюро-разработчик газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиационных технологий. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех".
За 85 лет существования это конструкторское бюро разработало более 70 типов двигателей, из которых 41 тип производился серийно. Пермские двигатели поднимали на крыло лучшие самолеты Поликарпова, Лавочкина, Туполева, Ильюшина, Антонова, Яковлева, а также вертолеты Яковлева и Миля, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента России в Пермь.
Разработанный этим КБ двигатель ПД-14 в 2018 году был сертифицирован, сейчас ведется его серийное производство на АО "ОДК-Пермские моторы". Что касается газотурбинных установок, с 1992 года конструкторским бюро созданы два семейства ГТУ для газоперекачивающих и энергоагрегатов. Сейчас серийно произведено более 1,3 тысячи газовых турбин промышленного назначения. Эти двигатели эксплуатируются в значимых проектах: "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Энергия Пармы" и других.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
На "Мотовилихинских заводах" в Перми Путина встретили министры
Вчера, 17:03
 
Пермский крайРоссияПермьВладимир ПутинОбъединенная двигателестроительная корпорацияМотовилихинские заводыРостехСила Сибири — 2Ямал СПГПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала