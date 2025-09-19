https://ria.ru/20250919/putin-2043038249.html

Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в Перми продемонстрировали решения, обеспечивающие превосходство российской оборонной промышленности на мировой арене, указано в справочных материалах к поездке главы государства в Пермский край. Президент в пятницу, в День оружейника прилетел в Пермь с рабочей поездкой. На площадке "Мотовилихинских заводов" глава государства ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники. Как отмечено в справочных материалах, предоставленных пресс-службой президента, основными направлениями экспозиции стали передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. "Особое внимание будет уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене", - указано в материалах. "Мотовилихинские заводы" - градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.

