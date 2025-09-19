Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники в Перми - РИА Новости, 19.09.2025
17:28 19.09.2025 (обновлено: 17:33 19.09.2025)
Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники в Перми
Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники в Перми - РИА Новости, 19.09.2025
Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники в Перми
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники на "Мотовилихинских заводах" в Перми, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:28:00+03:00
2025-09-19T17:33:00+03:00
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники на "Мотовилихинских заводах" в Перми, передает корреспондент РИА Новости.Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой.Глава государства приехал на "Мотовилихинские заводы" - градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники ко Дню оружейника.Основные направления этой экспозиции - передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. При этом на выставке особое внимание уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировой арене.
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники на "Мотовилихинских заводах" в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой.
Глава государства приехал на "Мотовилихинские заводы" - градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.
Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники ко Дню оружейника.
Основные направления этой экспозиции - передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. При этом на выставке особое внимание уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировой арене.
