Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой в Пермский край, где провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, осмотрел передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса на "Мотовилихинских заводах" и поблагодарил сотрудников. Главные заявления — в материале РИА Новости.
- Это предприятие — уникально: оно единственное в России почти 300 лет занимается полным циклом производства артиллерийских систем.
- Оружейники вносят вклад в независимость и суверенитет России.
"Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: а где наша оборонка, которой мы все время гордимся? И гордились не напрасно".
- Армия продолжит совершенствоваться: востребованность в современных Вооруженных силах не закончится даже с окончанием СВО.
"Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут".
- Выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года увеличился в 30 раз.
Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35.
Кроме того, Верховный главнокомандующий ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
После визита на оборонный завод Владимир Путин обсудил основные направления развития региона на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
"Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира.
Государственный деятель Василий Татищев основал Мотовилихинский медеплавильный завод в 1730-е годы. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие преобразовали в Пермские пушечные заводы. Они были одними из главных поставщиков корабельной, береговой и полевой артиллерии для армии и флота.
"Мотовилиха" находится в контуре управления "Ростеха". С 2022 года на производственной площадке работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас там устанавливают высокопроизводительное оборудование и вводят более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей — это сборочный и механосборочный цеха.
Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия в регионе вносят вклад в проведение СВО, отмечается в справочных материалах к рабочей поездке. С 2022 года регион помогает в восстановлении Северодонецка.
