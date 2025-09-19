Рейтинг@Mail.ru
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК - РИА Новости, 19.09.2025
20:40 19.09.2025 (обновлено: 20:49 19.09.2025)
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
Владимир Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой в Пермский край, где провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, осмотрел передовые разработки... РИА Новости, 19.09.2025
пермский край
россия
владимир путин
день оружейника
общество
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
производство
экономика
ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой в Пермский край, где провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, осмотрел передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса на "Мотовилихинских заводах" и поблагодарил сотрудников. Главные заявления — в материале РИА Новости.&quot;Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: а где наша оборонка, которой мы все время гордимся? И гордились не напрасно&quot;."Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут".Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35.Кроме того, Верховный главнокомандующий ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.После визита на оборонный завод Владимир Путин обсудил основные направления развития региона на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным."Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира."Мотовилиха" находится в контуре управления "Ростеха". С 2022 года на производственной площадке работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас там устанавливают высокопроизводительное оборудование и вводят более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей — это сборочный и механосборочный цеха.Пермский край — крупный промышленный центр Урала. В годы Великой Отечественной войны оттуда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для "Катюши". Два города — Пермь и Лысьва — удостоили звания "Город трудовой доблести".Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия в регионе вносят вклад в проведение СВО, отмечается в справочных материалах к рабочей поездке. С 2022 года регион помогает в восстановлении Северодонецка.
пермский край
россия
урал
пермь
Путин на оборонном предприятии "Мотовилихинские заводы"
Сегодня в России отмечается День оружейника. Владимир Путин прилетел в Пермь на оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы»
2025-09-19T20:40
true
PT0M29S
Путин с работниками "Мотовилихинских заводов"
Президент кратко пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» и поздравил их с Днём оружейника
2025-09-19T20:40
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
пермский край, россия, владимир путин, день оружейника, общество, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), производство, экономика, вооруженные силы рф, безопасность, урал, пермь, мотовилихинские заводы
Пермский край, Россия, Владимир Путин, День оружейника, Общество, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Производство, Экономика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Урал, Пермь, Мотовилихинские заводы

Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой в Пермский край, где провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, осмотрел передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса на "Мотовилихинских заводах" и поблагодарил сотрудников. Главные заявления — в материале РИА Новости.
  • Это предприятие — уникально: оно единственное в России почти 300 лет занимается полным циклом производства артиллерийских систем.
  • Оружейники вносят вклад в независимость и суверенитет России.
«

"Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: а где наша оборонка, которой мы все время гордимся? И гордились не напрасно".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Армия продолжит совершенствоваться: востребованность в современных Вооруженных силах не закончится даже с окончанием СВО.
«
"Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года увеличился в 30 раз.
Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35.
Кроме того, Верховный главнокомандующий ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
После визита на оборонный завод Владимир Путин обсудил основные направления развития региона на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
"Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира.

Государственный деятель Василий Татищев основал Мотовилихинский медеплавильный завод в 1730-е годы. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие преобразовали в Пермские пушечные заводы. Они были одними из главных поставщиков корабельной, береговой и полевой артиллерии для армии и флота.

"Мотовилиха" находится в контуре управления "Ростеха". С 2022 года на производственной площадке работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас там устанавливают высокопроизводительное оборудование и вводят более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей — это сборочный и механосборочный цеха.
Пермский край — крупный промышленный центр Урала. В годы Великой Отечественной войны оттуда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для "Катюши". Два города — Пермь и Лысьва — удостоили звания "Город трудовой доблести".
Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия в регионе вносят вклад в проведение СВО, отмечается в справочных материалах к рабочей поездке. С 2022 года регион помогает в восстановлении Северодонецка.
Пермский крайРоссияВладимир ПутинДень оружейникаОбществоОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)ПроизводствоЭкономикаВооруженные силы РФБезопасностьУралПермьМотовилихинские заводы
 
 
