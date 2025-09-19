https://ria.ru/20250919/putin-2043009362.html

Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК

Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК - РИА Новости, 19.09.2025

Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК

Владимир Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой в Пермский край, где провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, осмотрел передовые разработки... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:40:00+03:00

2025-09-19T20:40:00+03:00

2025-09-19T20:49:00+03:00

пермский край

россия

владимир путин

день оружейника

общество

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

производство

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043041058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd347354a5b820808bd574f979110c98.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Владимир Путин в День оружейника прибыл с рабочей поездкой в Пермский край, где провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, осмотрел передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса на "Мотовилихинских заводах" и поблагодарил сотрудников. Главные заявления — в материале РИА Новости."Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: а где наша оборонка, которой мы все время гордимся? И гордились не напрасно"."Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут".Главе государства показали реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артустановки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам. Ему также рассказали о создании критических технологий для авиамоторостроения и программе создания двигателей большой тяги — к ним в том числе относится ПД-35.Кроме того, Верховный главнокомандующий ознакомился с новыми образцами вооружений, в том числе комплексом "Деривация-ПВО" и системой ТОС-2.После визита на оборонный завод Владимир Путин обсудил основные направления развития региона на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным."Мотовилихинские заводы" — градообразующее предприятие в Перми и старейшее из действующих на Западном Урале. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО. Конструкторы и технологи создали более 250 образцов техники, многие из которых приняли на вооружение российская армия и вооруженные силы более чем 50 стран мира."Мотовилиха" находится в контуре управления "Ростеха". С 2022 года на производственной площадке работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас там устанавливают высокопроизводительное оборудование и вводят более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей — это сборочный и механосборочный цеха.Пермский край — крупный промышленный центр Урала. В годы Великой Отечественной войны оттуда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для "Катюши". Два города — Пермь и Лысьва — удостоили звания "Город трудовой доблести".Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия в регионе вносят вклад в проведение СВО, отмечается в справочных материалах к рабочей поездке. С 2022 года регион помогает в восстановлении Северодонецка.

https://ria.ru/20241026/svo-1980293152.html

пермский край

россия

урал

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на оборонном предприятии "Мотовилихинские заводы" Сегодня в России отмечается День оружейника. Владимир Путин прилетел в Пермь на оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» 2025-09-19T20:40 true PT0M29S

Путин с работниками "Мотовилихинских заводов" Президент кратко пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» и поздравил их с Днём оружейника 2025-09-19T20:40 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский край, россия, владимир путин, день оружейника, общество, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), производство, экономика, вооруженные силы рф, безопасность, урал, пермь, мотовилихинские заводы