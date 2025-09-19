https://ria.ru/20250919/putin-2043008741.html

Путин прилетел в Пермь

Путин прилетел в Пермь - РИА Новости, 19.09.2025

Путин прилетел в Пермь

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Пермь, он посетит "Мотовилихинские заводы", где расположено единственное в России... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:06:00+03:00

2025-09-19T16:06:00+03:00

2025-09-19T16:07:00+03:00

пермь

пермский край

урал

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Пермь, он посетит "Мотовилихинские заводы", где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости.Президент посещает город в День оружейника, этот праздник ежегодно отмечается в России 19 сентября.Пермский край - крупный промышленный центр Урала, здесь работают в том числе оборонные предприятия.В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для "Катюши". Два города - Пермь и Лысьва – были удостоены звания "Город трудовой доблести".Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия региона вносят свой вклад в проведение СВО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в регион. С 2022 года Пермский край помогает в восстановлении Северодонецка.

https://ria.ru/20250919/putin-2043002145.html

https://ria.ru/20250919/burjatija-2042959855.html

пермь

пермский край

урал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермь, пермский край, урал, россия, владимир путин