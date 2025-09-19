Рейтинг@Mail.ru
16:06 19.09.2025
Путин прилетел в Пермь
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Пермь, он посетит "Мотовилихинские заводы", где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости.Президент посещает город в День оружейника, этот праздник ежегодно отмечается в России 19 сентября.Пермский край - крупный промышленный центр Урала, здесь работают в том числе оборонные предприятия.В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для "Катюши". Два города - Пермь и Лысьва – были удостоены звания "Город трудовой доблести".Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия региона вносят свой вклад в проведение СВО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в регион. С 2022 года Пермский край помогает в восстановлении Северодонецка.
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Пермь, он посетит "Мотовилихинские заводы", где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости.
Президент посещает город в День оружейника, этот праздник ежегодно отмечается в России 19 сентября.
Пермский край - крупный промышленный центр Урала, здесь работают в том числе оборонные предприятия.
В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для "Катюши". Два города - Пермь и Лысьва – были удостоены звания "Город трудовой доблести".
Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия региона вносят свой вклад в проведение СВО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в регион. С 2022 года Пермский край помогает в восстановлении Северодонецка.
