Хорошие новости
 
15:44 19.09.2025 (обновлено: 15:57 19.09.2025)
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма
Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из поселка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне", — написал он в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что юный житель Крыма показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, его награждали грамотами и дипломами. Аксенов пожелал школьнику успехов в учебе и достижения поставленных целей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из поселка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что юный житель Крыма показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, его награждали грамотами и дипломами.
Аксенов пожелал школьнику успехов в учебе и достижения поставленных целей.
