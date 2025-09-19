https://ria.ru/20250919/putin-2043002145.html
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма - РИА Новости, 19.09.2025
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма
Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:44:00+03:00
2025-09-19T15:44:00+03:00
2025-09-19T15:57:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
республика крым
ялта
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043000928_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db68819249d4481adc63246fdca5c786.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из поселка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне", — написал он в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что юный житель Крыма показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, его награждали грамотами и дипломами. Аксенов пожелал школьнику успехов в учебе и достижения поставленных целей.
https://ria.ru/20250919/burjatija-2042959855.html
россия
республика крым
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043000928_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_247bc6407c39c92fb687efdfc3a52767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика крым, ялта, сергей аксенов (политик), владимир путин
Хорошие новости, Общество, Россия, Республика Крым, Ялта, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Путин исполнил мечту мальчика из Крыма
Путин подарил мальчику из Крыма собаку