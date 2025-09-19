https://ria.ru/20250919/putin-2043002145.html

Путин исполнил мечту мальчика из Крыма

Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко и подарил ему собаку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты. Кирилл Пономаренко из поселка городского типа Гаспра муниципального округа Ялта написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и попросил подарок: собаку. Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне", — написал он в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что юный житель Крыма показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, его награждали грамотами и дипломами. Аксенов пожелал школьнику успехов в учебе и достижения поставленных целей.

