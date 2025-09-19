https://ria.ru/20250919/putin-2042929110.html

Путин поздравил коллектив РАНХиГСа с 15-летием академии

Путин поздравил коллектив РАНХиГСа с 15-летием академии - РИА Новости, 19.09.2025

Путин поздравил коллектив РАНХиГСа с 15-летием академии

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников РАНХиГСа с 15-летием академии, отметив, что за прошедшие годы учебное... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:18:00+03:00

2025-09-19T11:18:00+03:00

2025-09-19T11:18:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_0:18:997:579_1920x0_80_0_0_8e05b8ef70485efbbb2ec6ec60ddada9.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников РАНХиГСа с 15-летием академии, отметив, что за прошедшие годы учебное заведение снискало высокий авторитет как один из ведущих центров подготовки управленческих кадров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы Академия снискала высокий авторитет как один из ведущих центров подготовки управленческих кадров, востребованных на всех уровнях власти, в различных отраслях экономики, бизнесе, на общественном, педагогическом, творческом поприще, в других сферах деятельности", - говорится в послании. Президент отметил, что на площадке академии реализуются многие проекты платформы "Россия – страна возможностей", работают "Школа губернаторов" и "Школа мэров". Путин особо отметил вклад вуза в активное продвижение программы "Время героев", которая открывает участникам и ветеранам СВО возможности для профессионального роста, реализации своих талантов и способностей на благо Отечества. "Убеждён, что практическая, инновационная направленность вашего вуза, современные образовательные технологии, широкая сеть региональных филиалов позволяют ему уверенно смотреть в будущее, готовить квалифицированных, преданных своему призванию и России специалистов", - добавил глава государства. Российский лидер также передал самые добрые слова преподавателям и наставникам Академии, выпускникам всех поколений, сегодняшним слушателям, студентам и аспирантам, пожелав новых достижений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20250917/smolensk-2042398112.html

https://ria.ru/20250909/putin-2040765518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин