19.09.2025
11:18 19.09.2025
Путин поздравил коллектив РАНХиГСа с 15-летием академии
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников РАНХиГСа с 15-летием академии, отметив, что за прошедшие годы учебное заведение снискало высокий авторитет как один из ведущих центров подготовки управленческих кадров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы Академия снискала высокий авторитет как один из ведущих центров подготовки управленческих кадров, востребованных на всех уровнях власти, в различных отраслях экономики, бизнесе, на общественном, педагогическом, творческом поприще, в других сферах деятельности", - говорится в послании. Президент отметил, что на площадке академии реализуются многие проекты платформы "Россия – страна возможностей", работают "Школа губернаторов" и "Школа мэров". Путин особо отметил вклад вуза в активное продвижение программы "Время героев", которая открывает участникам и ветеранам СВО возможности для профессионального роста, реализации своих талантов и способностей на благо Отечества. "Убеждён, что практическая, инновационная направленность вашего вуза, современные образовательные технологии, широкая сеть региональных филиалов позволяют ему уверенно смотреть в будущее, готовить квалифицированных, преданных своему призванию и России специалистов", - добавил глава государства. Российский лидер также передал самые добрые слова преподавателям и наставникам Академии, выпускникам всех поколений, сегодняшним слушателям, студентам и аспирантам, пожелав новых достижений и всего наилучшего.
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников РАНХиГСа с 15-летием академии, отметив, что за прошедшие годы учебное заведение снискало высокий авторитет как один из ведущих центров подготовки управленческих кадров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы Академия снискала высокий авторитет как один из ведущих центров подготовки управленческих кадров, востребованных на всех уровнях власти, в различных отраслях экономики, бизнесе, на общественном, педагогическом, творческом поприще, в других сферах деятельности", - говорится в послании.
Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск"
17 сентября, 10:12
Президент отметил, что на площадке академии реализуются многие проекты платформы "Россия – страна возможностей", работают "Школа губернаторов" и "Школа мэров". Путин особо отметил вклад вуза в активное продвижение программы "Время героев", которая открывает участникам и ветеранам СВО возможности для профессионального роста, реализации своих талантов и способностей на благо Отечества.
"Убеждён, что практическая, инновационная направленность вашего вуза, современные образовательные технологии, широкая сеть региональных филиалов позволяют ему уверенно смотреть в будущее, готовить квалифицированных, преданных своему призванию и России специалистов", - добавил глава государства.
Российский лидер также передал самые добрые слова преподавателям и наставникам Академии, выпускникам всех поколений, сегодняшним слушателям, студентам и аспирантам, пожелав новых достижений и всего наилучшего.
Путин посещает учебные лаборатории Сириуса - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"
9 сентября, 18:50
 
