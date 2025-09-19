Рейтинг@Mail.ru
17:07 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/pushki-2043028871.html
Мерц не способен остановить рост поддержки АдГ, заявил Пушков
Мерц не способен остановить рост поддержки АдГ, заявил Пушков
в мире
германия
фридрих мерц
алексей пушков
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не способен остановить рост поддержки "Альтернативы для Германии" (АдГ), поскольку это партия, которая пытается противостоять саморазрушению германского общества и экономики, считает сенатор Алексей Пушков. "Мерц не способен остановить рост поддержки "Альтернативы для Германии" в ФРГ. Причина проста: от перемены месть слагаемых сумма не меняется. Что (Олаф) Шольц, что Мерц, ни тот, ни другой не способны ответить на тревоги более, чем четверти немцев, крайне недовольных разрушительными последствиями политики (Ангелы) Меркель для Германии", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что различия между Шольцем и его СДПГ ("Социал-демократическая партия Германии") и Мерцем с его ХДС ("Христианско-демократический союз") во многом условны: обе партии, как и партии-"спутники" в лице СвДП ("Свободная демократическая партия" Германии) и "зеленых", давно превратились в часть либерал-глобалистского интернационала. "По этой причине их чередование у власти ничего, по сути, не меняет - и изменить не способно. Консерватизм ХДС - это фикция, им давно пожертвовали в пользу вариации леволиберальной идеологии с ее фиксацией на свободной миграции и неукротимой враждебности к России", - подчеркнул парламентарий. По мнению Пушкова, "единственная реально правоконсервативная партия Германии - это АдГ, которая пытается противостоять саморазрушению германского общества и экономики".
в мире, германия, фридрих мерц, алексей пушков, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не способен остановить рост поддержки "Альтернативы для Германии" (АдГ), поскольку это партия, которая пытается противостоять саморазрушению германского общества и экономики, считает сенатор Алексей Пушков.
"Мерц не способен остановить рост поддержки "Альтернативы для Германии" в ФРГ. Причина проста: от перемены месть слагаемых сумма не меняется. Что (Олаф) Шольц, что Мерц, ни тот, ни другой не способны ответить на тревоги более, чем четверти немцев, крайне недовольных разрушительными последствиями политики (Ангелы) Меркель для Германии", - написал политик в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что различия между Шольцем и его СДПГ ("Социал-демократическая партия Германии") и Мерцем с его ХДС ("Христианско-демократический союз") во многом условны: обе партии, как и партии-"спутники" в лице СвДП ("Свободная демократическая партия" Германии) и "зеленых", давно превратились в часть либерал-глобалистского интернационала.
"По этой причине их чередование у власти ничего, по сути, не меняет - и изменить не способно. Консерватизм ХДС - это фикция, им давно пожертвовали в пользу вариации леволиберальной идеологии с ее фиксацией на свободной миграции и неукротимой враждебности к России", - подчеркнул парламентарий.
По мнению Пушкова, "единственная реально правоконсервативная партия Германии - это АдГ, которая пытается противостоять саморазрушению германского общества и экономики".
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
"Не наелись": Пушков жестко высказался о ситуации в Германии
5 мая, 00:53
 
