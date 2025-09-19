https://ria.ru/20250919/purl-2042763798.html

"Второе дыхание". НАТО нашла новый способ помочь Киеву

"Второе дыхание". НАТО нашла новый способ помочь Киеву - РИА Новости, 19.09.2025

"Второе дыхание". НАТО нашла новый способ помочь Киеву

Украина рискует столкнуться с нехваткой ПВО, предупреждает Financial Times. На фоне усиления российских ударов вглубь страны это может привести к тяжелым... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T08:00:00+03:00

2025-09-19T08:00:00+03:00

2025-09-19T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дональд туск

эдгарс ринкевичс

вооруженные силы украины

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027099216_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_801fc35e68e60f87b1a901d342f08b13.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украина рискует столкнуться с нехваткой ПВО, предупреждает Financial Times. На фоне усиления российских ударов вглубь страны это может привести к тяжелым последствиям. О том, чем грозит киевскому режиму сложившаяся ситуация и какой там придумали выход, — в материале РИА Новости.Мощности растут"Истощение боеприпасов для украинского ПВО — вопрос времени", — приводит издание слова неназванного собеседника, знакомого с проблемами поставок этого вида вооружений ВСУ.К подобным выводам подталкивает динамика российских ударов по военной и критической инфраструктуре Украины. В частности, атака 7 сентября стала рекордной — по сообщениям киевских властей, в ней принимали участие более 800 беспилотников и ракет. В начале СВО для этого использовались всего десятки БПЛА."Это связано со значительным наращиванием производства ударных дронов <…>. Также увеличили выпуск небольших тактических БПЛА, которые Россия использует на передовой", — отмечает The New York Times.Утверждения киевских властей о том, что большую часть этих беспилотников сбивают, вызывают сомнения уже даже на Западе."Думаю, они сильно преувеличивают", — прокомментировал ситуацию американской газете военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка."Далеки от совершенства"Недавний инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши также показал, что бравурные отчеты ВСУ далеки от реальности.Премьер-министр Дональд Туск 10 сентября заявил, что "представлявшие опасность" дроны нейтрализованы. По его словам, пересекли границу 19 летательных аппаратов, сбить удалось лишь три или четыре из них.Еще несколько поразили Вооруженные силы Белоруссии. Как подчеркнул начальник Генерального штаба генерал-майор Павел Муравейко, Минск обменивался информацией по этому поводу с Варшавой и Вильнюсом.Поляки сразу же обвинили Россию, но никаких доказательств до сих пор не представили.При этом утверждали, что один из дронов упал на дом на востоке страны и повредил его. Впоследствии выяснилось, что это был не беспилотник, а ракета с польского F-16.Тем не менее на Западе твердят о "серьезнейшем нарушении воздушного пространства НАТО за всю историю". И, как видим, справились с угрозой там не ахти."Можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства", — указал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.На этом фоне Североатлантический альянс объявил о запуске инициативы "Восточный страж". Нидерланды направят к границам с Россией системы ПВО и 300 военнослужащих, Чехия предоставит вертолеты и солдат, Дания — два истребителя F-16 и военный фрегат, Испания — еще два истребителя. Также ожидается, что к программе присоединятся Италия, Швеция и Великобритания.По мнению экспертов, последствия могут быть неоднозначными."С одной стороны, своя рубашка ближе к телу. Не исключено, что в НАТО сосредоточатся на собственной обороне в ущерб поставкам Украине. Причем, если они станут действовать традиционными методами, соотношение затрат на ПВО в сравнении с расходами на дроны окажется крайне невыгодным", — пояснил РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.И добавил: поэтому там уже разрабатывают более дешевые способы противодействия БПЛА. Приступили к совместному обучению польских и украинских специалистов ПВО. Собираются усовершенствовать единую информационную систему, которая позволит раньше замечать потенциальные цели."Следующий вероятный шаг — попытки сбивать цели над Украиной под предлогом опасности для Польши", — заключил эксперт."Схема заработала"А на Банковой очень сильно обеспокоены. Глава украинского "Агентства оборонных закупок" Арсен Жумадилов признался: в Киеве крайне встревожены изменением позиции США по поставкам, поскольку значительная часть систем ПВО производится исключительно на американских заводах."Действительно, при администрации Байдена Украина чувствовала себя гораздо лучше. Однако вряд ли что-то сильно изменится. Просто больше украинцев заплатят за киевский режим жизнями и здоровьем", — отметил в беседе с РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.И уточнил: один из возможных инструментов решения проблемы — разработанный Западом механизм PURL (Priority Ukraine Requirements List, "Перечень приоритетных потребностей Украины"), предусматривающий поставку оружия и техники из США за деньги европейских стран НАТО.По словам Зеленского, эта схема уже действует."Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиарда долларов. Первые два пакета — по 500 миллионов. Там точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", — сообщил он.По оценке Корнева, этого хватит на несколько месяцев."У ВСУ был своего рода "кассовый разрыв" из-за приостановки поставок. Они не получали необходимые боеприпасы, и запасы истощились, — говорит эксперт. — Конечно, Зеленский будет новый канал прокачивать и добывать европейские деньги. Тут все зависит от политической конъюнктуры. Пока стоит исходить из того, что без смены руководства в ЕС и отдельных странах, Киев может рассчитывать на полтора-два года поддержки".PURL развязал киевскому режиму руки — там убедились, что европейцы готовы оплачивать американское оружие. И деньги на это найдут даже в ущерб собственному населению.

https://ria.ru/20250916/zapad-2042302762.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, россия, дональд туск, эдгарс ринкевичс, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, f-16