Адвокат потребовал лишить Пугачеву авторских отчислений
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщил РИА Новости, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. По его словам, с соответствующим заявлением он обратился в суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет. "Я прошу на период расследования заблокировать выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год и которые она, живя за границей, спокойно получает от РАО", - сказал адвокат. Трещев отметил, что певица, критически относящаяся к стране, благодаря которой стала популярной, продолжает зарабатывать в ней деньги. Ранее он сообщил РИА Новости, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Адвокат потребовал лишить Пугачеву авторских отчислений
