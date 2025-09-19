Адвокат потребовал лишить Пугачеву авторских отчислений

Рейтинг@Mail.ru
13:57 19.09.2025 (обновлено: 14:15 19.09.2025)
афганистан
алла пугачева
александр трещев
катерина гордеева
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщил РИА Новости, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. По его словам, с соответствующим заявлением он обратился в суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет. "Я прошу на период расследования заблокировать выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год и которые она, живя за границей, спокойно получает от РАО", - сказал адвокат. Трещев отметил, что певица, критически относящаяся к стране, благодаря которой стала популярной, продолжает зарабатывать в ней деньги. Ранее он сообщил РИА Новости, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
афганистан, алла пугачева, александр трещев, катерина гордеева, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Афганистан, Алла Пугачева, Александр Трещев, Катерина Гордеева, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщил РИА Новости, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год.
По его словам, с соответствующим заявлением он обратился в суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
"Я прошу на период расследования заблокировать выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год и которые она, живя за границей, спокойно получает от РАО", - сказал адвокат.
Трещев отметил, что певица, критически относящаяся к стране, благодаря которой стала популярной, продолжает зарабатывать в ней деньги.
Ранее он сообщил РИА Новости, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
АфганистанАлла ПугачеваАлександр ТрещевКатерина ГордееваГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
