Погромы и хаос на улицах: акция протеста в Париже
10:16 19.09.2025 (обновлено: 13:05 19.09.2025)
Погромы и хаос на улицах: акция протеста в Париже
Погромы и хаос на улицах: акция протеста в Париже
париж
лион
бордо
париж
лион
бордо
Париж, Лион, Бордо

Погромы и хаос на улицах: акция протеста в Париже

© Getty Images / Kiran Ridley

Демонстрация в Париже собрала 55 тысяч человек.

Протесты в Париже

Демонстрация в Париже собрала 55 тысяч человек.

© Getty Images / Kiran Ridley
1 из 9
© Getty Images / Anadolu

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции.

Протесты в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции.

© Getty Images / Anadolu
2 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также силовики задержали некоторых протестующих.

Полицейские во время акции протеста на одной из улиц в Париже

Также силовики задержали некоторых протестующих.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9
© AP Photo / Aurelien Morissard

Во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I.

Акции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Париже

Во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I.

© AP Photo / Aurelien Morissard
4 из 9
© Getty Images / Kiran Ridley

Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.

Член Профсоюза железных дорог во время акции протеста в Париже

Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.

© Getty Images / Kiran Ridley
5 из 9
© AP Photo / Aurelien Morissard

Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие.

Акции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Париже

Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие.

© AP Photo / Aurelien Morissard
6 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.

Участники акции протеста на одной из улиц в Париже

Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 9
© Getty Images / Anadolu

Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.

Протесты в Париже

Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.

© Getty Images / Anadolu
8 из 9
© Getty Images / Kiran Ridley

Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.

Протесты в Париже

Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.

© Getty Images / Kiran Ridley
9 из 9
 
