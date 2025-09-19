Погромы и хаос на улицах: акция протеста в Париже

Демонстрация в Париже собрала 55 тысяч человек.
Демонстрация в Париже собрала 55 тысяч человек.
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции.
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции.
Также силовики задержали некоторых протестующих.
Во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I.
Во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I.
Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие.
Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие.
Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.