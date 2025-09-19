https://ria.ru/20250919/protest-2043012400.html

Сербские медики провели акцию протеста на севере Косово

Сербские медики провели акцию протеста на севере Косово

БЕЛГРАД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники сербских медучреждений на севере Косово провели в пятницу акцию протеста в северной Косовска-Митровице и трех других муниципалитетах с сербским большинством, передает портал Kosovo online. "Медработники Клинико-больничного центра (КБЦ) Косовска-Митровица и поликлиник в четырех северных муниципалитетах организовали протестное собрание из-за ночного вторжения косовоалбанской полиции в помещения КБЦ Косовска-Митровица и поликлиники Косовска-Митровица. Сотрудники носили транспаранты "Хотим свободно лечить", "Прочь руки от больницы", "Америка, реагируй, сербы исчезают", "Европа, защити наши права", - передает портал, который разместил видео акции. Глава МИД Сербии Марко Джурич 12 сентября осудил вторжение полиции самопровозглашенной республики Косово в отделения фондов медицинского и пенсионного страхования в северной части Косовска-Митровицы как удары по наиболее уязвимым слоям населения. Представители косовоалбанских властей при поддержке полиции тогда заняли помещения фонда Пенсионного страхования (PIO) и Фонда медицинского страхования (RZFO) в северной части Косовска-Митровицы. Со входов они убрали сербские флаги, сотрудников с вещами выставили на улицу. В четверг также было выдворено отделение "Почты Сербии" в сербском анклаве Грачаница. Посольство США в Приштине сообщило 12 августа, что Штаты приостанавливают стратегический диалог с самопровозглашенной республикой Косово на фоне политической нестабильности и усиления напряженности в регионе. В сообщении отмечается, что США остаются привержены продвижению общих интересов, однако недавние действия Приштины создали препятствия для прогресса, достигнутого за многие годы. Президент Сербии Александр Вучич 25 августа в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить партию "Сербский список" на муниципальные выборы в крае 12 октября. В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.

