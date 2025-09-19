Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
05:51 19.09.2025 (обновлено: 08:10 19.09.2025)
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов - РИА Новости, 19.09.2025
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России. Шестого августа на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено. Надзорное ведомство сообщало, что пострадавших нет, ущерб устанавливается. "Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Следователями СУТ СК РФ проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Помимо этого, приморская транспортная прокуратура установила, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание путевого хозяйства Владивостокской дистанцией пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД".Кроме того, Хабаровским центром диагностики мониторинга и устройств инфраструктуры дирекции диагностики и мониторинга инфраструктуры ОАО "РЖД" не обеспечена оценка состояния элементов верхнего строения пути, не приняты меры по ограничению скоростного режима поездов, несмотря на неисправное состояние пути.Отмечается, что контроль содержания путевого хозяйства и систематическое проведение осмотров с целью своевременного выявления и устранения недостатков не организован Дальневосточной дирекцией инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД".Приморский транспортный прокурор вынес представления руководителям подразделений ОАО "РЖД" и возбудил административные дела в отношении двух должностных лиц за нарушение правил безопасности на транспорте по части 6 статьи 11.1 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Помимо этого, дальневосточная транспортная прокуратура признала законным возбуждение Восточным МСУТ СК России уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие причинение крупного ущерба) и поставила на контроль ход и результаты расследования.
происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, ржд
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога, РЖД
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России.
Шестого августа на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено. Надзорное ведомство сообщало, что пострадавших нет, ущерб устанавливается.
Тепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
14 сентября, 10:05
"Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Следователями СУТ СК РФ проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Помимо этого, приморская транспортная прокуратура установила, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание путевого хозяйства Владивостокской дистанцией пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД".
Кроме того, Хабаровским центром диагностики мониторинга и устройств инфраструктуры дирекции диагностики и мониторинга инфраструктуры ОАО "РЖД" не обеспечена оценка состояния элементов верхнего строения пути, не приняты меры по ограничению скоростного режима поездов, несмотря на неисправное состояние пути.
Отмечается, что контроль содержания путевого хозяйства и систематическое проведение осмотров с целью своевременного выявления и устранения недостатков не организован Дальневосточной дирекцией инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД".
Приморский транспортный прокурор вынес представления руководителям подразделений ОАО "РЖД" и возбудил административные дела в отношении двух должностных лиц за нарушение правил безопасности на транспорте по части 6 статьи 11.1 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Помимо этого, дальневосточная транспортная прокуратура признала законным возбуждение Восточным МСУТ СК России уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие причинение крупного ущерба) и поставила на контроль ход и результаты расследования.
Последствия схода с рельсов нескольких грузовых вагонов на Свердловской железной дороге - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Свердловской железной дороге сошло с рельсов несколько грузовых вагонов
7 августа, 08:16
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорогаРЖД
 
 
