Рейтинг@Mail.ru
Райкин, Норштейн и Перельман получили премию РЕК - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:24 19.09.2025 (обновлено: 16:00 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/premiya-2042995252.html
Райкин, Норштейн и Перельман получили премию РЕК
Райкин, Норштейн и Перельман получили премию РЕК - РИА Новости, 19.09.2025
Райкин, Норштейн и Перельман получили премию РЕК
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, математик Григорий Перельман, художник-мультипликатор Юрий Норштейн и его супруга,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:24:00+03:00
2025-09-19T16:00:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043004980_134:0:1280:645_1920x0_80_0_0_c68af80b1a5876e24d01ee1f0d5cf5b9.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, математик Григорий Перельман, художник-мультипликатор Юрий Норштейн и его супруга, художник-постановщик мультипликационных фильмов Франческа Ярбусова получили премию Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за 2025 год, церемония вручения прошла в четверг в театральном центре "На Плющихе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Новый 5786 год по иудейскому календарю наступит вечером 22 сентября. Премия Global Influence Award ежегодно вручается деятелям науки и культуры, которые "меняют мир к лучшему". "В этом году мы решили использовать метод голосования среди попечителей Российского еврейского конгресса, в нем приняли участие 140 наших попечителей, и мы выбрали трех выдающихся представителей еврейского народа, которые внесли наибольший вклад в жизнь нашей страны", - сказал журналистам глава РЕК Александр Генцис. Генцис выразил уверенность, что чествование лауреатов премии еще раз напомнит о вкладе, которые "выходцы из еврейского народа" вносят в жизнь России. "Это первая награда в моей жизни, которая связана с моей национальностью, я взволнован и смущен… Благодаря этой премии я в такой великой компании, в таком букете", - сказал Райкин, получая премию. Премию Норштейну и его отсутствующей на вечере супруге вручил член бюро РЕК, предприниматель Герман Хан. Норштейн прочитал стихотворение собственного сочинения о любви к поэзии. Отшельник Григорий Перельман на церемонии не присутствовал, Генцис сообщил журналистам, что премия будет ему передана. "У нас с ним односторонняя связь. Мы его нашли и передали приглашение. Соответственно, вот этим же путем премия будет ему передана", - сказал Генцис. Темой приема стали 1920-е годы, авангард и великие евреи, жившие и творившие в то время - те, кто "мог бы получить премию Global Influence Award 100 лет назад". Режиссер церемонии Алексей Франдетти представил девять поэтических притч о евреях-авангардистах, мыслителях, новаторах 20-х годов, написанных специально для этой церемонии поэтом и драматургом Никой Симоновой. Генцис рассказал ранее РИА Новости, что все собранные на благотворительном приеме средства будут направлены на поддержку еврейских образовательных программ: еврейской школы смешанного обучения "Маалит", всероссийской олимпиады по еврейской истории и традиции для школьников, воскресных еврейских школ в регионах, проектов неформального образования для детей и взрослых. В разные годы премию РЕК получали врач Денис Проценко, телеведущий Владимир Познер, актер Вениамин Смехов, коллектив Центра имени Гамалеи и другие.
https://ria.ru/20250903/palomnichestvo-2039482454.html
https://ria.ru/20250709/religiya-2028042753.html
https://ria.ru/20250714/mitta-2029079164.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043004980_36:0:1280:933_1920x0_80_0_0_25a2361b059e4cb495a3f936076b276d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия

Райкин, Норштейн и Перельман получили премию РЕК

© РИА Новости / Анна ГорбашоваХудожественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на вручении премии Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за 2025 год
Художественный руководитель театра Сатирикон Константин Райкин на вручении премии Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за 2025 год - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Анна Горбашова
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин на вручении премии Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за 2025 год
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, математик Григорий Перельман, художник-мультипликатор Юрий Норштейн и его супруга, художник-постановщик мультипликационных фильмов Франческа Ярбусова получили премию Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за 2025 год, церемония вручения прошла в четверг в театральном центре "На Плющихе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Новый 5786 год по иудейскому календарю наступит вечером 22 сентября. Премия Global Influence Award ежегодно вручается деятелям науки и культуры, которые "меняют мир к лучшему".
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Раввин прокомментировал возможный запрет паломничества в Умань
3 сентября, 18:31
"В этом году мы решили использовать метод голосования среди попечителей Российского еврейского конгресса, в нем приняли участие 140 наших попечителей, и мы выбрали трех выдающихся представителей еврейского народа, которые внесли наибольший вклад в жизнь нашей страны", - сказал журналистам глава РЕК Александр Генцис.
Генцис выразил уверенность, что чествование лауреатов премии еще раз напомнит о вкладе, которые "выходцы из еврейского народа" вносят в жизнь России.
"Это первая награда в моей жизни, которая связана с моей национальностью, я взволнован и смущен… Благодаря этой премии я в такой великой компании, в таком букете", - сказал Райкин, получая премию.
Премию Норштейну и его отсутствующей на вечере супруге вручил член бюро РЕК, предприниматель Герман Хан. Норштейн прочитал стихотворение собственного сочинения о любви к поэзии.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Берл Лазар сравнил Шварценеггера с героями еврейского народа
9 июля, 00:48
Отшельник Григорий Перельман на церемонии не присутствовал, Генцис сообщил журналистам, что премия будет ему передана. "У нас с ним односторонняя связь. Мы его нашли и передали приглашение. Соответственно, вот этим же путем премия будет ему передана", - сказал Генцис.
Темой приема стали 1920-е годы, авангард и великие евреи, жившие и творившие в то время - те, кто "мог бы получить премию Global Influence Award 100 лет назад".
Режиссер церемонии Алексей Франдетти представил девять поэтических притч о евреях-авангардистах, мыслителях, новаторах 20-х годов, написанных специально для этой церемонии поэтом и драматургом Никой Симоновой.
Генцис рассказал ранее РИА Новости, что все собранные на благотворительном приеме средства будут направлены на поддержку еврейских образовательных программ: еврейской школы смешанного обучения "Маалит", всероссийской олимпиады по еврейской истории и традиции для школьников, воскресных еврейских школ в регионах, проектов неформального образования для детей и взрослых.
В разные годы премию РЕК получали врач Денис Проценко, телеведущий Владимир Познер, актер Вениамин Смехов, коллектив Центра имени Гамалеи и другие.
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Раввин Борода: работы Митты определили несколько эпох кинематографа
14 июля, 17:47
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала