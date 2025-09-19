https://ria.ru/20250919/premiya-2042995252.html

Райкин, Норштейн и Перельман получили премию РЕК

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, математик Григорий Перельман, художник-мультипликатор Юрий Норштейн и его супруга, художник-постановщик мультипликационных фильмов Франческа Ярбусова получили премию Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за 2025 год, церемония вручения прошла в четверг в театральном центре "На Плющихе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Новый 5786 год по иудейскому календарю наступит вечером 22 сентября. Премия Global Influence Award ежегодно вручается деятелям науки и культуры, которые "меняют мир к лучшему". "В этом году мы решили использовать метод голосования среди попечителей Российского еврейского конгресса, в нем приняли участие 140 наших попечителей, и мы выбрали трех выдающихся представителей еврейского народа, которые внесли наибольший вклад в жизнь нашей страны", - сказал журналистам глава РЕК Александр Генцис. Генцис выразил уверенность, что чествование лауреатов премии еще раз напомнит о вкладе, которые "выходцы из еврейского народа" вносят в жизнь России. "Это первая награда в моей жизни, которая связана с моей национальностью, я взволнован и смущен… Благодаря этой премии я в такой великой компании, в таком букете", - сказал Райкин, получая премию. Премию Норштейну и его отсутствующей на вечере супруге вручил член бюро РЕК, предприниматель Герман Хан. Норштейн прочитал стихотворение собственного сочинения о любви к поэзии. Отшельник Григорий Перельман на церемонии не присутствовал, Генцис сообщил журналистам, что премия будет ему передана. "У нас с ним односторонняя связь. Мы его нашли и передали приглашение. Соответственно, вот этим же путем премия будет ему передана", - сказал Генцис. Темой приема стали 1920-е годы, авангард и великие евреи, жившие и творившие в то время - те, кто "мог бы получить премию Global Influence Award 100 лет назад". Режиссер церемонии Алексей Франдетти представил девять поэтических притч о евреях-авангардистах, мыслителях, новаторах 20-х годов, написанных специально для этой церемонии поэтом и драматургом Никой Симоновой. Генцис рассказал ранее РИА Новости, что все собранные на благотворительном приеме средства будут направлены на поддержку еврейских образовательных программ: еврейской школы смешанного обучения "Маалит", всероссийской олимпиады по еврейской истории и традиции для школьников, воскресных еврейских школ в регионах, проектов неформального образования для детей и взрослых. В разные годы премию РЕК получали врач Денис Проценко, телеведущий Владимир Познер, актер Вениамин Смехов, коллектив Центра имени Гамалеи и другие.

