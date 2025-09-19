https://ria.ru/20250919/pozhar-2043106026.html
На севере Москвы загорелся ангар
На севере Москвы загорелся ангар - РИА Новости, 19.09.2025
На севере Москвы загорелся ангар
Пожар на севере Москвы ликвидирован на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по столице. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожар на севере Москвы ликвидирован на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по столице. По данным ведомства, в ГУМЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пяловская, дом 5А. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило горение металлического ангара на площади около 300 метров квадратных. Принятыми мерами пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
На севере Москвы загорелся ангар
Металлический ангар горел на севере Москвы на площади 300 квадратов