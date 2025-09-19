https://ria.ru/20250919/pozhar-2043103900.html

В окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар

СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы, сообщает портал Antalya Hakkında. "После Аланьи лесной пожар вспыхнул между районами Кунду и Белек. Причина пожара пока не ясна", - говорится в публикации. На место прибыли пожарные, которые уже тушат пожар, есть риск быстрого распространения огня из-за сильного ветра. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов. По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.

