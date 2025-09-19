https://ria.ru/20250919/pozhar-2043103900.html
В окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар
В окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 19.09.2025
В окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы, сообщает портал Antalya... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:20:00+03:00
2025-09-19T23:20:00+03:00
2025-09-19T23:20:00+03:00
аланья (город)
анталья (провинция)
белек
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026670670_0:0:740:416_1920x0_80_0_0_2e0435b358566f581048f082b23f3cd2.jpg
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы, сообщает портал Antalya Hakkında. "После Аланьи лесной пожар вспыхнул между районами Кунду и Белек. Причина пожара пока не ясна", - говорится в публикации. На место прибыли пожарные, которые уже тушат пожар, есть риск быстрого распространения огня из-за сильного ветра. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов. По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
https://ria.ru/20250919/pozhar-2042980803.html
аланья (город)
анталья (провинция)
белек
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026670670_93:0:648:416_1920x0_80_0_0_2594674edfbeaa43ebeba7e648f9fefa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аланья (город), анталья (провинция), белек, турция, в мире
Аланья (город), Анталья (провинция), Белек, Турция, В мире
В окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар
Antalya Hakkında: в районе Кунду в окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар