В МЧС назвали возможную причину пожара на складе в Тольятти
В МЧС назвали возможную причину пожара на складе в Тольятти
В МЧС назвали возможную причину пожара на складе в Тольятти
Неисправность электропроводки рассматривается в качестве вероятной причины пожара на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области, где огонь...
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Неисправность электропроводки рассматривается в качестве вероятной причины пожара на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области, где огонь охватил площадь 300 квадратных метров, уничтожил два легковых автомобиля и повредил третий, сообщил региональный главк МЧС. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 13.21 (12.21 мск) поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров в Автозаводском районе Тольятти на Обводном шоссе, 32. Присутствовала угроза распространения огня на соседнее здание. Пожару был присвоен второй повышенный ранг вызова. В 19.01 (18.01 мск) возгорание было потушено. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Никто не пострадал. "Огнем уничтожено два легковых автомобиля (Chevrolet Lacetti, "Лада Гранта"), поврежден легковой автомобиль (Chevrolet Cruze)... Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки", - говорится в Telegram-канале главка. Уточняется, что к тушению пожара привлекались 62 человека и 22 единицы техники. "В качестве дополнительных сил и средств привлекались оперативная группа и группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Самарской области", - отмечается в сообщении. По данным сервиса "2-ГИС", в одном из строений по адресу: Тольятти, Обводное шоссе, 32, расположена торговая компания, занимающаяся реализацией автоэмалей.
В МЧС назвали возможную причину пожара на складе в Тольятти
