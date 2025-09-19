https://ria.ru/20250919/pozhar-2042983087.html

В Тольятти локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области локализован на площади 300 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 13.21 (12.21 мск) поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, предварительно, никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный ранг вызова."Погибших и пострадавших нет. В 15.07 (14.07 мск) локализация на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным сервиса "2-ГИС", в одном из строений по адресу: Тольятти, Обводное шоссе, 32, расположена торговая компания, занимающаяся реализацией автоэмалей.

тольятти

