Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 19.09.2025 (обновлено: 15:08 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/pozhar-2042983087.html
В Тольятти локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов
В Тольятти локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов - РИА Новости, 19.09.2025
В Тольятти локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов
Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области локализован на площади 300 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:43:00+03:00
2025-09-19T15:08:00+03:00
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042977647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cbf8c82288dbd8a82ed5d1009854ce8.jpg
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области локализован на площади 300 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 13.21 (12.21 мск) поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, предварительно, никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный ранг вызова."Погибших и пострадавших нет. В 15.07 (14.07 мск) локализация на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным сервиса "2-ГИС", в одном из строений по адресу: Тольятти, Обводное шоссе, 32, расположена торговая компания, занимающаяся реализацией автоэмалей.
https://ria.ru/20250919/chp-2042989146.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Тольятти
В Самарской области огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар В Тольятти горит склад с лакокрасочными материалами на 300 квадратах.
2025-09-19T14:43
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042977647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a94af59800982bbc952f2aa56dd77a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Тольятти локализовали пожар на складе лакокрасочных материалов

Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти локализовали 300 квадратах

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных материалов в Тольятти Самарской области локализован на площади 300 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 13.21 (12.21 мск) поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, предварительно, никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный ранг вызова.
"Погибших и пострадавших нет. В 15.07 (14.07 мск) локализация на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным сервиса "2-ГИС", в одном из строений по адресу: Тольятти, Обводное шоссе, 32, расположена торговая компания, занимающаяся реализацией автоэмалей.
Лесной пожар в Аланье, Турция. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Пожар в районе Аланьи не угрожает туристам, заявили в АТОР
Вчера, 15:07
 
ТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала