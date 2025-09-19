https://ria.ru/20250919/polsha-2043099614.html

Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР

Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР - РИА Новости, 19.09.2025

Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР

Президент Польши Кароль Навроцкий продлил пребывание польских военных в миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике, сообщает Бюро национальной... РИА Новости, 19.09.2025

ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий продлил пребывание польских военных в миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике, сообщает Бюро национальной безопасности страны. "Президент Польской республики, главнокомандующий Вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 19 сентября 2025 года о продлении срока применения польского военного контингента в военной тренировочной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с постановлением с 20 сентября 2025 года по 19 сентября 2026 года в учебной военной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике будет присутствовать польский военный контингент численностью до двух военнослужащих. Он будет использоваться "для участия в миротворческой миссии" и будет "выполнять задачи, вытекающие из предполагаемых целей военной миссии ЕС в ЦАР", а также задачи, связанные с "поддержанием готовности к поддержке действий в отношении возможной эвакуации польских граждан из уязвимых районов".

