Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР

Президент Польши Навроцкий продлил на год пребывание военных в миссии ЕС в ЦАР
ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий продлил пребывание польских военных в миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике, сообщает Бюро национальной безопасности страны.
"Президент Польской республики, главнокомандующий Вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 19 сентября 2025 года о продлении срока применения польского военного контингента в военной тренировочной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с постановлением с 20 сентября 2025 года по 19 сентября 2026 года в учебной военной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике будет присутствовать польский военный контингент численностью до двух военнослужащих. Он будет использоваться "для участия в миротворческой миссии" и будет "выполнять задачи, вытекающие из предполагаемых целей военной миссии ЕС в ЦАР", а также задачи, связанные с "поддержанием готовности к поддержке действий в отношении возможной эвакуации польских граждан из уязвимых районов".
