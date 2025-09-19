Рейтинг@Mail.ru
Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/polsha-2043099614.html
Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР
Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР - РИА Новости, 19.09.2025
Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР
Президент Польши Кароль Навроцкий продлил пребывание польских военных в миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике, сообщает Бюро национальной... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T22:30:00+03:00
2025-09-19T22:30:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034557338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a198c1288c6318bf0a2863332f495d1.jpg
ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий продлил пребывание польских военных в миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике, сообщает Бюро национальной безопасности страны. "Президент Польской республики, главнокомандующий Вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 19 сентября 2025 года о продлении срока применения польского военного контингента в военной тренировочной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с постановлением с 20 сентября 2025 года по 19 сентября 2026 года в учебной военной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике будет присутствовать польский военный контингент численностью до двух военнослужащих. Он будет использоваться "для участия в миротворческой миссии" и будет "выполнять задачи, вытекающие из предполагаемых целей военной миссии ЕС в ЦАР", а также задачи, связанные с "поддержанием готовности к поддержке действий в отношении возможной эвакуации польских граждан из уязвимых районов".
https://ria.ru/20250910/evropa-2040767325.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034557338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9725ace8fd1f0f732e457397e0e428d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, кароль навроцкий, евросоюз
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Евросоюз
Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР

Президент Польши Навроцкий продлил на год пребывание военных в миссии ЕС в ЦАР

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий продлил пребывание польских военных в миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике, сообщает Бюро национальной безопасности страны.
«
"Президент Польской республики, главнокомандующий Вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 19 сентября 2025 года о продлении срока применения польского военного контингента в военной тренировочной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с постановлением с 20 сентября 2025 года по 19 сентября 2026 года в учебной военной миссии Европейского союза в Центральноафриканской республике будет присутствовать польский военный контингент численностью до двух военнослужащих. Он будет использоваться "для участия в миротворческой миссии" и будет "выполнять задачи, вытекающие из предполагаемых целей военной миссии ЕС в ЦАР", а также задачи, связанные с "поддержанием готовности к поддержке действий в отношении возможной эвакуации польских граждан из уязвимых районов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Деконструкция Европы
10 сентября, 08:00
 
В миреПольшаКароль НавроцкийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала