Польша обвинила Россию в нарушении безопасности над Балтикой

Польша обвинила Россию в нарушении безопасности над Балтикой

ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Пограничная стража Польши утверждает, что два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте над нефтяной платформой "Петробалтик" в Балтийском море вне территориальных вод страны, при этом никаких доказательств не приводится. "Два российских истребителя совершили пролёт на малой высоте над платформой "Петробалтик" в Балтийском море", - говорится в сообщении. При этом никаких доказательств ведомство не приводит. Пограничники добавили, что уведомили вооружённые силы Польши и другие службы. Как сообщила журналистам представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш, платформа находится вне территориальных вод Польши, но в ее исключительной экономической зоне. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

