В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России

В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России - РИА Новости, 20.09.2025

В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России

20.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной безрассудно, поскольку Польша будет втянута в конфликт на Украине напрямую, считает главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий."Возможно, проект еще более явного включения Польши в военный конфликт уже находится на этапе подготовки", — предупредил он.По словам Лисицкого, таким образом Польша автоматически лишит себя защиты, гарантированной статьей 5 Договора о НАТО. "Назвать то, что делает господин Сикорский, "безответственностью", — это слишком мягко", — заявил журналист.По его мнению, человек, который несет ответственность за свою страну, не должен делать такие радикальные заявления."Те, кто занимает милитаристские позиции, хотят, чтобы Польша напрямую включилась в военный конфликт на Украине. И она действительно включается, причем — и господин Сикорский должен это понимать — не будучи к этому полностью подготовленной", — считает Лисицкий.Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

