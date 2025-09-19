https://ria.ru/20250919/polsha-2043074443.html
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России - РИА Новости, 20.09.2025
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России
Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной безрассудно, поскольку Польша будет втянута в конфликт... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-19T19:29:00+03:00
2025-09-19T19:29:00+03:00
2025-09-20T01:25:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
мария захарова
дмитрий медведев
радослав сикорский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6c39124642269c948f0607456f06199d.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной безрассудно, поскольку Польша будет втянута в конфликт на Украине напрямую, считает главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий."Возможно, проект еще более явного включения Польши в военный конфликт уже находится на этапе подготовки", — предупредил он.По словам Лисицкого, таким образом Польша автоматически лишит себя защиты, гарантированной статьей 5 Договора о НАТО. "Назвать то, что делает господин Сикорский, "безответственностью", — это слишком мягко", — заявил журналист.По его мнению, человек, который несет ответственность за свою страну, не должен делать такие радикальные заявления."Те, кто занимает милитаристские позиции, хотят, чтобы Польша напрямую включилась в военный конфликт на Украине. И она действительно включается, причем — и господин Сикорский должен это понимать — не будучи к этому полностью подготовленной", — считает Лисицкий.Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250918/ideya-2042646677.html
https://ria.ru/20250915/polsha-2042097392.html
https://ria.ru/20250919/zakharova-2042915246.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_f4b3e80e246080812b2c99c5ba74d9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, россия, мария захарова, дмитрий медведев, радослав сикорский, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, Радослав Сикорский, НАТО
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его заявления против России
Do Rzeczy: план Сикорского сбивать российские ракеты над Украиной безрассуден