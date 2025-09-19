https://ria.ru/20250919/polsha-2042898860.html
В Польше заявили об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
В Польше заявили об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
люблинское воеводство
польша
ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Военная жандармерия Польши заявила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, как утверждает, предположительно, обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника. "Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны Люблинского воеводства, где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник", — утверждается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х. На объекте будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза. По утверждению агентства IAR, обломки обнаружил владелец поля. Он сразу же сообщил о находке в полицию. Территория оцеплена.
люблинское воеводство
польша
