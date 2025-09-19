Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами
17:45 19.09.2025
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами
происшествия
острогожский район
воронежская область
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Подросток, зашедший с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, ранее агрессии не проявлял, на внутришкольном учёте не состоял, сообщила РИА Новости детский омбудсмен по региону Ангелина Севергина. По данным правоохранителей, в среду подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Подростка планируют направить на психиатрическую экспертизу. "Отдельно хочу подчеркнуть, что данный подросток не является жителем нашей области и был закреплен за данной школой по принципу территориальной близости. Он не состоял на внутришкольном учете, случаев агрессии или нездоровой конфликтности в его поведении не было", - сообщила Севергина. Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на это, особую тревогу вызывает его психоэмоциональное состояние. "Хочу еще раз напомнить взрослым - родителям, воспитателям и учителям - о том, как хрупок детский мир, и как важно быть предельно внимательными к любым изменениям в поведении детей", - подытожила омбудсмен.
острогожский район
воронежская область
происшествия, острогожский район, воронежская область
Происшествия, Острогожский район, Воронежская область
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Подросток, зашедший с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, ранее агрессии не проявлял, на внутришкольном учёте не состоял, сообщила РИА Новости детский омбудсмен по региону Ангелина Севергина.
По данным правоохранителей, в среду подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Подростка планируют направить на психиатрическую экспертизу.
«
"Отдельно хочу подчеркнуть, что данный подросток не является жителем нашей области и был закреплен за данной школой по принципу территориальной близости. Он не состоял на внутришкольном учете, случаев агрессии или нездоровой конфликтности в его поведении не было", - сообщила Севергина.
Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на это, особую тревогу вызывает его психоэмоциональное состояние.
"Хочу еще раз напомнить взрослым - родителям, воспитателям и учителям - о том, как хрупок детский мир, и как важно быть предельно внимательными к любым изменениям в поведении детей", - подытожила омбудсмен.
Происшествия Острогожский район Воронежская область
 
 
