https://ria.ru/20250919/podrostok-2043044870.html

Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами

Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами - РИА Новости, 19.09.2025

Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами

Подросток, зашедший с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, ранее агрессии не проявлял, на внутришкольном учёте не состоял,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T17:45:00+03:00

2025-09-19T17:45:00+03:00

2025-09-19T17:45:00+03:00

происшествия

острогожский район

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Подросток, зашедший с ножами и молотком в школу в Острогожском районе Воронежской области, ранее агрессии не проявлял, на внутришкольном учёте не состоял, сообщила РИА Новости детский омбудсмен по региону Ангелина Севергина. По данным правоохранителей, в среду подросток с ножами и молотком зашел в одну из школ Острогожского района Воронежской области и попытался совершить правонарушение. Он был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Подростка планируют направить на психиатрическую экспертизу. "Отдельно хочу подчеркнуть, что данный подросток не является жителем нашей области и был закреплен за данной школой по принципу территориальной близости. Он не состоял на внутришкольном учете, случаев агрессии или нездоровой конфликтности в его поведении не было", - сообщила Севергина. Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на это, особую тревогу вызывает его психоэмоциональное состояние. "Хочу еще раз напомнить взрослым - родителям, воспитателям и учителям - о том, как хрупок детский мир, и как важно быть предельно внимательными к любым изменениям в поведении детей", - подытожила омбудсмен.

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html

острогожский район

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, острогожский район, воронежская область