Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 19.09.2025 (обновлено: 08:41 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/podpole-2042888069.html
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области - РИА Новости, 19.09.2025
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области
Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:13:00+03:00
2025-09-19T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
нежин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, взрывы зафиксированы вечером в четверг и в ночь на пятницу в Нежинском районе, расположенном на севере области. "Минимум 2 эпизода, уничтоженные цели: склады и транспортные объекты. Взрывы слышали южнее ж/д станции "Нежин". Склады занимают огромное пространство возле микрорайона "Гуньки", местность хорошо охраняется военными. После взрыва была непродолжительная детонация", - сказал Лебедев. Он также сообщил, что еще один взрыв был в пригороде на севере Нежина, в Яблоневом, в результате которого повреждена железнодорожная станция "Липовый Рог".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
нежин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_61a6d4cc00ce28f53b1b5f0010391cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черниговская область, нежин, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Нежин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области

ВС России поразили охраняемые ВСУ склады в Черниговской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, взрывы зафиксированы вечером в четверг и в ночь на пятницу в Нежинском районе, расположенном на севере области.
"Минимум 2 эпизода, уничтоженные цели: склады и транспортные объекты. Взрывы слышали южнее ж/д станции "Нежин". Склады занимают огромное пространство возле микрорайона "Гуньки", местность хорошо охраняется военными. После взрыва была непродолжительная детонация", - сказал Лебедев.
Он также сообщил, что еще один взрыв был в пригороде на севере Нежина, в Яблоневом, в результате которого повреждена железнодорожная станция "Липовый Рог".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьНежинСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала