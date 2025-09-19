https://ria.ru/20250919/podpole-2042888069.html

Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области

Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области - РИА Новости, 19.09.2025

Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области

Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T08:13:00+03:00

2025-09-19T08:13:00+03:00

2025-09-19T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черниговская область

нежин

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, взрывы зафиксированы вечером в четверг и в ночь на пятницу в Нежинском районе, расположенном на севере области. "Минимум 2 эпизода, уничтоженные цели: склады и транспортные объекты. Взрывы слышали южнее ж/д станции "Нежин". Склады занимают огромное пространство возле микрорайона "Гуньки", местность хорошо охраняется военными. После взрыва была непродолжительная детонация", - сказал Лебедев. Он также сообщил, что еще один взрыв был в пригороде на севере Нежина, в Яблоневом, в результате которого повреждена железнодорожная станция "Липовый Рог".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

нежин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черниговская область, нежин, сергей лебедев, вооруженные силы украины