Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области - РИА Новости, 19.09.2025
Подполье сообщило о поражении военных складов в Черниговской области
Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ударами в Нежинском районе Черниговской области поражены охраняемые военными ВСУ склады и транспортные объекты, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, взрывы зафиксированы вечером в четверг и в ночь на пятницу в Нежинском районе, расположенном на севере области. "Минимум 2 эпизода, уничтоженные цели: склады и транспортные объекты. Взрывы слышали южнее ж/д станции "Нежин". Склады занимают огромное пространство возле микрорайона "Гуньки", местность хорошо охраняется военными. После взрыва была непродолжительная детонация", - сказал Лебедев. Он также сообщил, что еще один взрыв был в пригороде на севере Нежина, в Яблоневом, в результате которого повреждена железнодорожная станция "Липовый Рог".
