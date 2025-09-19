https://ria.ru/20250919/plan-2042908212.html

СМИ раскрыли новый план союзников Украины против России

СМИ раскрыли новый план союзников Украины против России - РИА Новости, 19.09.2025

СМИ раскрыли новый план союзников Украины против России

Союзники Украины планируют помогать ей вооружением, не приглашая страну в Североатлантический альянс, пишет The Washington Post. 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Союзники Украины планируют помогать ей вооружением, не приглашая страну в Североатлантический альянс, пишет The Washington Post."Поскольку шансы Киева на вступление в НАТО невелики, западные союзники приняли альтернативную стратегию помощи ей против России: инвестировать миллиарды в украинскую оборонную промышленность, чтобы страна могла лучше себя защищать", — говорится в публикации.Отмечается, что в случае успеха такой инициативы Украина сможет поставлять оружие в США и европейские государства.Американский президент Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Глава Белого дома также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина могла бы создать многое на те средства, которые киевский режим ежедневно расходует на конфликт.

