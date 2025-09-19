https://ria.ru/20250919/peskov-2043079242.html

В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине

В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине

В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине

Эмоциональность Дональда Трампа в вопросе заключения мира на Украине вполне понятна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2025

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Эмоциональность Дональда Трампа в вопросе заключения мира на Украине вполне понятна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американский лидер в пятницу сделал заявление в контексте украинского урегулирования, утверждая, что Владимир Путин якобы его подвел."Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", — сказал Песков.Он подчеркнул, что Путин также остается привержен заключению мира путем дипломатии и многое для этого делает. При этом киевский режим и европейские страны, напротив, делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации.Переговоры России и США по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути разрешения украинского кризиса и выразили готовность работать над его разрешением.Три дня спустя президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с Соединенными Штатами. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Российский лидер, со своей стороны, говорил, что не исключает возможности встречи с Зеленским: если тот готов к ней, он может приехать в Москву. Однако глава киевского режима отверг это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия Зеленский приехал бы для переговоров, а не для капитуляции.

