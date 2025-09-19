Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не будет закупать в 2026 году ракеты Sentinel
07:14 19.09.2025 (обновлено: 07:17 19.09.2025)
Пентагон не будет закупать в 2026 году ракеты Sentinel
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Пентагон убрал из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A), составлявшие 86,1 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы минобороны США.На прошлой неделе ВВС США заявили, что могут продлить срок эксплуатации ракет Minuteman III до 2050 года, чтобы сохранить наземный компонент ядерного сдерживания, пока не будет подготовлен проект Sentinel.Как отмечается в документах, на 2026 год расходы на разработку Sentinel сокращены на 2,85 миллиарда долларов после пересмотра программы. При этом новых средств на закупку ракет в бюджете нет. На исследования и испытания предусмотрено около 4,15 миллиарда долларов, из них 2,65 миллиарда - гибкие средства и 1,5 миллиарда - обязательные расходы.Также отдельной строкой указана символическая сумма в 0,742 миллиона долларов, которая связана лишь с корректировкой прошлых авансов.В прошлом году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel превысила первоначальные оценки на 81% и достигла почти 141 миллиарда долларов. Наибольший рост пришелся на закупку и военное строительство, включая переоборудование инфраструктуры для шахтных установок Minuteman III.
министерство обороны сша, в мире, сша
Пентагон не будет закупать в 2026 году ракеты Sentinel

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Пентагон убрал из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A), составлявшие 86,1 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы минобороны США.
На прошлой неделе ВВС США заявили, что могут продлить срок эксплуатации ракет Minuteman III до 2050 года, чтобы сохранить наземный компонент ядерного сдерживания, пока не будет подготовлен проект Sentinel.
Как отмечается в документах, на 2026 год расходы на разработку Sentinel сокращены на 2,85 миллиарда долларов после пересмотра программы. При этом новых средств на закупку ракет в бюджете нет. На исследования и испытания предусмотрено около 4,15 миллиарда долларов, из них 2,65 миллиарда - гибкие средства и 1,5 миллиарда - обязательные расходы.
Также отдельной строкой указана символическая сумма в 0,742 миллиона долларов, которая связана лишь с корректировкой прошлых авансов.
В прошлом году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel превысила первоначальные оценки на 81% и достигла почти 141 миллиарда долларов. Наибольший рост пришелся на закупку и военное строительство, включая переоборудование инфраструктуры для шахтных установок Minuteman III.
