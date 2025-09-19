https://ria.ru/20250919/palestina-2043038937.html

В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы

В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы - РИА Новости, 19.09.2025

В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы

Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России.Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи."В Москве убеждены, что достижение подлинного мира и безопасности в регионе (Ближнего Востока - ред.) невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, обеспечения законных прав и чаяний палестинского народа. ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Там отметили, что Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе"Важную роль в консолидации международного консенсуса вокруг двугосударственной формулы призван сыграть второй раунд Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине, который состоится 22 сентября в Нью-Йорке", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

2025

