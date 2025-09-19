https://ria.ru/20250919/palestina-2043038937.html
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы - РИА Новости, 19.09.2025
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы
Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:31:00+03:00
2025-09-19T17:31:00+03:00
2025-09-19T17:36:00+03:00
в мире
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России.Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи."В Москве убеждены, что достижение подлинного мира и безопасности в регионе (Ближнего Востока - ред.) невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, обеспечения законных прав и чаяний палестинского народа. ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Там отметили, что Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе"Важную роль в консолидации международного консенсуса вокруг двугосударственной формулы призван сыграть второй раунд Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине, который состоится 22 сентября в Нью-Йорке", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20250919/oon-2043036402.html
https://ria.ru/20250919/gaza-2043037737.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы
ММИД РФ: достичь мира на Ближнем Востоке невозможно, не решив проблему Палестины