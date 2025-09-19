Рейтинг@Mail.ru
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 19.09.2025 (обновлено: 17:36 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/palestina-2043038937.html
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы - РИА Новости, 19.09.2025
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы
Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:31:00+03:00
2025-09-19T17:36:00+03:00
в мире
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России.Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи."В Москве убеждены, что достижение подлинного мира и безопасности в регионе (Ближнего Востока - ред.) невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, обеспечения законных прав и чаяний палестинского народа. ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Там отметили, что Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе"Важную роль в консолидации международного консенсуса вокруг двугосударственной формулы призван сыграть второй раунд Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине, который состоится 22 сентября в Нью-Йорке", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20250919/oon-2043036402.html
https://ria.ru/20250919/gaza-2043037737.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва
В мире, Россия, Москва
В МИД России призвали к справедливому решению палестинской проблемы

ММИД РФ: достичь мира на Ближнем Востоке невозможно, не решив проблему Палестины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва убеждена, что достижение подлинного мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, сообщили в МИД России.
Ранее США в седьмой раз ветировали резолюцию СБ ООН в пользу прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СБ ООН отказался сохранить режим отмены санкций в отношении Ирана
Вчера, 17:26
Москве убеждены, что достижение подлинного мира и безопасности в регионе (Ближнего Востока - ред.) невозможно без справедливого решения палестинской проблемы, обеспечения законных прав и чаяний палестинского народа. ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Там отметили, что Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе
"Важную роль в консолидации международного консенсуса вокруг двугосударственной формулы призван сыграть второй раунд Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине, который состоится 22 сентября в Нью-Йорке", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В МИД России раскритиковали позицию СБ ООН в отношении сектора Газа
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала