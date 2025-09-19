https://ria.ru/20250919/opasnost-2043099893.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

19.09.2025
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу ГУ МЧС РФ по региону уже объявляло опасность атаки БПЛА дважды за день в Белгороде и Белгородском районе. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

