В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу ГУ МЧС РФ по региону уже объявляло опасность атаки БПЛА дважды за день в Белгороде и Белгородском районе. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
