В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Специальная военная операция на Украине
 
22:34 19.09.2025
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу ГУ МЧС РФ по региону уже объявляло опасность атаки БПЛА дважды за день в Белгороде и Белгородском районе. &quot;Опасность атаки БПЛА на всей территории области&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу ГУ МЧС РФ по региону уже объявляло опасность атаки БПЛА дважды за день в Белгороде и Белгородском районе.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
