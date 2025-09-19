СМИ: министр здравоохранения Бразилии не поедет на ГА ООН из-за США

https://ria.ru/20250919/oon-2043104196.html

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Бразилии Алешандри Падилья отказался от поездки на ГА ООН из-за ограничений, введенных США в его отношении, сообщил новостной портал G1."Министр здравоохранения решил не ехать в Соединенные Штаты, заявив, что введенные страной ограничения не позволяют ему присутствовать на Генеральной ассамблее ООН и других мероприятиях на следующей неделе", - отметило СМИ.По словам министра, США ввели запрет на поездки из Нью-Йорка в Вашингтон, где он планировал принять участие в заседании Панамериканской организации здравоохранения.Кроме того, будет невозможным его участие в качестве председателя на мероприятии БРИКС в области здравоохранения, а также во встречах "Группы двадцати" и Меркосур, которые часто проходят за пределами ООН. Также ему будут запрещены посещения больниц и встречи с представителями американских предприятий, стремящихся инвестировать в Бразилию.В настоящее время отношения между США и Бразилией являются напряжёнными. Американский президент Дональд Трамп открыто выступает в поддержку экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти страны из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций.

