Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН - 19.09.2025
03:48 19.09.2025
Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН
в мире
израиль
сирия
нью-йорк (город)
ахмед аш-шараа
биньямин нетаньяху
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 19 сен – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил израильский постпред в организации Дэнни Данон. "Не думаю, что будет встреча между сирийским лидером и премьер-министром", – сказал Данон журналистам. При этом он отметил, что страны контактируют на "различных уровнях". Аш-Шараа ранее заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни". Также он отмечал, что Сирия готова к соглашениям с Израилем при успехе договоренностей о безопасности, передавало агентство Рейтер.
в мире, израиль, сирия, нью-йорк (город), ахмед аш-шараа, биньямин нетаньяху, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Сирия, Нью-Йорк (город), Ахмед аш-Шараа, Биньямин Нетаньяху, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 сен – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил израильский постпред в организации Дэнни Данон.
"Не думаю, что будет встреча между сирийским лидером и премьер-министром", – сказал Данон журналистам.
При этом он отметил, что страны контактируют на "различных уровнях".
Аш-Шараа ранее заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни". Также он отмечал, что Сирия готова к соглашениям с Израилем при успехе договоренностей о безопасности, передавало агентство Рейтер.
В миреИзраильСирияНью-Йорк (город)Ахмед аш-ШарааБиньямин НетаньяхуГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
