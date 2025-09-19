https://ria.ru/20250919/oon-2042872486.html
Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН
Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 19.09.2025
Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил... РИА Новости, 19.09.2025
ООН, 19 сен – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил израильский постпред в организации Дэнни Данон. "Не думаю, что будет встреча между сирийским лидером и премьер-министром", – сказал Данон журналистам. При этом он отметил, что страны контактируют на "различных уровнях". Аш-Шараа ранее заявил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к результатам "в ближайшие дни". Также он отмечал, что Сирия готова к соглашениям с Израилем при успехе договоренностей о безопасности, передавало агентство Рейтер.
Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН
