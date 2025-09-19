https://ria.ru/20250919/oon-2042814333.html

"Москва была права". Запад признал еще одну ошибку

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне открывшейся недавно юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН вновь встал вопрос о реформировании Организации Объединенных Наций. Причем тему подняли даже не Россия или США, а Антониу Гутерреш, который, по сути, повторяет призывы Москвы. О том, что стоит за словами генсека, — в материале РИА Новости.Дорогу АфрикеГутерреш зарекомендовал себя человеком, не склонным к ярким формулировкам и громким призывам. Обычно его оценки событий сводятся к увещеваниям "за все хорошее, против всего плохого", а острых углов он старается избегать, умалчивая, например, даже о роли США в атомных бомбардировках Японии.Однако его недавнее выступление наделало немало шума. Генсек не только заявил о необходимости модернизации ООН, но и прошелся по самим основам организации, включая Совет Безопасности, куда на постоянной основе входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция."Состав Совбеза не отвечает вызовам современности, — отметил Гутерреш. — Он соответствует миру 1945-го (год создания ООН. — Прим. ред.), и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности".Среди мер, способных изменить ситуацию, генсек называет расширение числа постоянных членов, наделенных правом вето. Первые в очереди, по мнению Гутерреша, — африканские государства. Большинство миротворческих операций, санкционированных советом, проводятся именно на Черном континенте.Идея о представительстве Африки в СБ (в виде, например, Африканского союза, объединяющего 55 государств) не нова. Об этом в том числе неоднократно говорила и российская сторона, исторически поддерживавшая страны континента.Однако такой подход не находит однозначного понимания в странах Запада. Там осознают, что активность Москвы на африканском направлении нарастает. Свидетельство тому — как минимум два успешных саммита, прошедших в России в 2019 и 2023 годах (а третий уже назначен на будущий год) на фоне малозаметных встреч в США. И если сейчас в СБ американцы могут рассчитывать на британцев и французов, а на противоположной стороне выступают Москва и Пекин, то с включением Африки количественный расклад сил поменяется не в пользу Запада.Вето под угрозой?Гутерреш, конечно, не обошел вниманием предложения Великобритании и Франции. Те выступают за частичное ограничение использования права вето, например, если речь идет о нарушениях прав человека."Я с симпатией отношусь к этому предложению", — подчеркнул Гутерреш.Впрочем, дальше этого он не пошел, оставив за бортом то и дело звучащие из США идеи о лишении России права вето. Такое невозможно даже теоретически: Москве пришлось бы голосовать против себя в Совбезе. Или, например, за соответствующие поправки в Устав ООН, что тоже не выглядит реальным, однако некоторые "горячие головы" в Вашингтоне регулярно поднимают эту тему.Весной 2022-го Генассамблея проголосовала за резолюцию по поводу права вето. Согласно ей, ГА вправе требовать от государства, заблокировавшего какое-либо решение СБ, предоставить аргументы в пользу своего решения. Хотя на Западе многие с восторгом приняли данный шаг, в России на него отреагировали спокойно. Показательно и то, что за три года к правилам резолюции не прибегали.С большой вероятностью и сейчас Великобритании и Франции даже при декларативной симпатии Гутерреша не удастся добиться "размывания" применения вето в зависимости от ситуации. По уже известной причине: на это должна будет согласиться Россия. А в Москве понимают, что апелляция к "правам человека" — лишь западная политическая уловка, отметил в разговоре с РИА Новости бывший заместитель генсека ООН (2002-2011 годы) Сергей Орджоникидзе."Великобритании и Франции не место в СБ""Очевидно, что к России наконец стали прислушиваться. Об этом убедительно свидетельствовали и многочисленные международные форумы на площадках БРИКС, ШОС и других. В мире возникла новая геополитическая реальность, она не умозрительна и потому, конечно, должна быть отражена в работе ООН", — пояснил Орджоникидзе, комментируя выступление Гутерреша.В то же время российский дипломат напомнил, что срок полномочий генсека истекает в будущем году. Как правило, в такой ситуации можно высказываться более свободно, не думая о переизбрании."Что касается реформирования ООН, то я работал там и изучал этот вопрос: еще на второй сессии ГА начали говорить о необходимости модернизации, — напомнил Орджоникидзе. — Это правильно. ООН должна быть отражением мира — такого, какой он есть, а не того, что был когда-то. Возникают новые центры силы: Индия, Бразилия, ЮАР. Безусловно, важно, чтобы они были представлены в составе Совета Безопасности. В конце 1990-х я был в рабочей группе по усилению эффективности деятельности ООН, и мы уже тогда видели, как должна изменяться организация. Запад же смотрит на это иначе. В чем-то там готовы пойти навстречу, но есть и острые вопросы".Среди последних, например, убежденность стран Запада в необходимости включения в состав СБ Германии и Японии."Конечно, сейчас это не вражеские государства, как было на момент создания ООН после Второй мировой войны. Но и без них нынешнее засилье Запада в СБ я лично считаю неприемлемым. Например, пребывание Великобритании и Франции в составе совета — отживший рудимент, это давно уже не те державы-победительницы из прошлого столетия, а, в общем, просто одни из европейских стран. Поэтому они и предлагают идеи вроде отмены права вето для некоторых ситуаций. А вот нам, России, ООН без права вето не нужна", — подчеркнул Орджоникидзе.До модернизации все еще далекоВ свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что ожидать реальных реформ институтов ООН в краткосрочной перспективе не стоит."У стран слишком разные воззрения, планы и идеи. И привести их к общему знаменателю сегодня, когда между членами Совета Безопасности есть крайне серьезные противоречия, не представляется возможным, — объясняет эксперт. — Так что очередное заявление Гутерреша — на злобу дня. Что касается включения африканских стран, то это тоже своего рода заигрывание, и не только потому, что Россия об этом высказывалась. Но опять же вопросов на эту тему много. Если обеспечить представительство Африки, то следом надо сделать то же самое для Азии, Латинской Америки. Если так "выдергивать" страны, это ни к чему хорошему точно не приведет. Понятно, что генсек сейчас в сложной ситуации — в первую очередь в связи с сокращением финансирования от некоторых стран, включая США. То есть надо решать насущные проблемы, но и о реформе говорить приходится, поскольку тема на слуху".Топорнин также обращает внимание, что планам модернизации ООН — десятки лет, однако подвижек не наблюдается. Это ведет к тому, что организация продолжит терять значимость, а противоречия между мировыми игроками будут решаться в других форматах.

