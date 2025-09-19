Рейтинг@Mail.ru
В Омане оценили перспективы торговли с Россией - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/oman-2042888446.html
В Омане оценили перспективы торговли с Россией
В Омане оценили перспективы торговли с Россией - РИА Новости, 19.09.2025
В Омане оценили перспективы торговли с Россией
Торговлю России и Омана можно было бы нарастить за счёт продовольственных и промышленных товаров, и санкции вряд ли выступят серьезным препятствием для бизнеса, РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:26:00+03:00
2025-09-19T08:26:00+03:00
экономика
россия
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018315804_0:643:2048:1795_1920x0_80_0_0_5319aa4877d222d14fe00e0ab8feabd2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Торговлю России и Омана можно было бы нарастить за счёт продовольственных и промышленных товаров, и санкции вряд ли выступят серьезным препятствием для бизнеса, рассказал РИА Новости глава отдела по развитию экспорта при министерстве промышленности и торговли Омана Мадьян Мубарак Саид Аль-Балуши. "Двусторонняя торговля есть, но она все еще ограниченная. Мы надеемся ее нарастить", - сказал собеседник агентства на полях выставки Worldfood Moscow 2025. По его словам, изучение рынка РФ показало, что оманские экспортёры могли бы сфокусироваться на поставках морепродуктов. Кроме того, чиновник видит потенциал для экспорта фиников на российский рынок. "Оман, со своей стороны, может получать зерно, муку из России. В двусторонних усилиях по развитию торговли также есть фокус на металлопродукции с обеих сторон. Мы производим и удобрения. Конечно, не стали бы конкурировать в этом, но можем друг друга дополнять", - добавил он. Собеседник также отметил, что санкции создают определенные сложности, но, по его оценке, в частном секторе всегда смогут найти способ для экспорта в Россию или импорта из нее в Оман. "Думаю, нам нужно работать над инициативами, которые облегчили бы торговлю между странами в вопросах логистики, оформления", - заключил чиновник.
https://ria.ru/20250913/ermitazh-2041710108.html
https://ria.ru/20250829/muzey-2038249505.html
россия
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018315804_0:451:2048:1987_1920x0_80_0_0_a43048498987106f239582af0f8dfde3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оман
Экономика, Россия, Оман
В Омане оценили перспективы торговли с Россией

Аль-Балуши: санкции не будут серьезным препятствием для торговли РФ и Омана

© Getty Images / DOFСпеции и чай на рынке в Омане
Специи и чай на рынке в Омане - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / DOF
Специи и чай на рынке в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Торговлю России и Омана можно было бы нарастить за счёт продовольственных и промышленных товаров, и санкции вряд ли выступят серьезным препятствием для бизнеса, рассказал РИА Новости глава отдела по развитию экспорта при министерстве промышленности и торговли Омана Мадьян Мубарак Саид Аль-Балуши.
"Двусторонняя торговля есть, но она все еще ограниченная. Мы надеемся ее нарастить", - сказал собеседник агентства на полях выставки Worldfood Moscow 2025.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Омане планируют создать центр-спутник Эрмитажа
13 сентября, 18:27
По его словам, изучение рынка РФ показало, что оманские экспортёры могли бы сфокусироваться на поставках морепродуктов. Кроме того, чиновник видит потенциал для экспорта фиников на российский рынок.
"Оман, со своей стороны, может получать зерно, муку из России. В двусторонних усилиях по развитию торговли также есть фокус на металлопродукции с обеих сторон. Мы производим и удобрения. Конечно, не стали бы конкурировать в этом, но можем друг друга дополнять", - добавил он.
Собеседник также отметил, что санкции создают определенные сложности, но, по его оценке, в частном секторе всегда смогут найти способ для экспорта в Россию или импорта из нее в Оман.
"Думаю, нам нужно работать над инициативами, которые облегчили бы торговлю между странами в вопросах логистики, оформления", - заключил чиновник.
Пресс-конференция генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ о грядущих выставочных проектах 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Музеи Московского Кремля готовят выставку в Омане
29 августа, 09:42
 
ЭкономикаРоссияОман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала