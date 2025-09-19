Рейтинг@Mail.ru
CBS: пресс-секретарь Белого дома перешла под охрану Секретной службы - РИА Новости, 19.09.2025
12:46 19.09.2025
CBS: пресс-секретарь Белого дома перешла под охрану Секретной службы
CBS: пресс-секретарь Белого дома перешла под охрану Секретной службы
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перешла под охрану Секретной службы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. "Пресс-секретарю Белого Дома Каролин Левитт была предоставлена охрана со стороны Секретной службы", - сообщает телеканал. CBS напоминает, что конгресс в настоящее время рассматривает выделение 58 миллионов долларов дополнительного финансирования на усиление охраны чиновников исполнительной и судебной ветвей власти в США. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
сша
украина
республика крым
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
CBS: пресс-секретарь Белого дома перешла под охрану Секретной службы

CBS: Левитт перешла под охрану Секретной службы после смерти Кирка

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перешла под охрану Секретной службы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.
"Пресс-секретарю Белого Дома Каролин Левитт была предоставлена охрана со стороны Секретной службы", - сообщает телеканал.
В США начали расследование платформы Roblox из-за симулятора убийства Кирка
Вчера, 12:14
CBS напоминает, что конгресс в настоящее время рассматривает выделение 58 миллионов долларов дополнительного финансирования на усиление охраны чиновников исполнительной и судебной ветвей власти в США.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Посольство в США рассказало о антироссийской истерии из-за убийства Кирка
18 сентября, 03:27
 
