CBS: пресс-секретарь Белого дома перешла под охрану Секретной службы
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перешла под охрану Секретной службы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.
"Пресс-секретарю Белого Дома Каролин Левитт была предоставлена охрана со стороны Секретной службы", - сообщает телеканал.
CBS напоминает, что конгресс в настоящее время рассматривает выделение 58 миллионов долларов дополнительного финансирования на усиление охраны чиновников исполнительной и судебной ветвей власти в США.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.